Проєкт Сила: трейлер фільму про надздібності у капсулах

У мережі з'явився перший трейлер до стрічки "Проєкт Сила" (Project Power) про світ, де почали поширюватись суперздібності у капсулах, які може прийняти кожен. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Стрімінговий сервіс Netflix випустив промо до фільму "Проєкт Сила" (Project Power), дата виходу якого запланована вже на 14 серпня на платформі.

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Сюжет розповідає про те, як у Новому Орлеані починають підпільно поширюватись капсули з речовиною, яка здатна подарувати суперсилу кожному, щоправда, лише на 5 хвилин. Звісно ж, є шанси отримати невидимість, суперміць чи ще щось, а є шанс просто померти. Але це не зупиняє людей, тож в місті починається підйом злочинності через таких короткочасних "супергероїв". Тому місцевий коп, колишній воєнний та дівчина, яка торгувала цими капсулами, вирішують закрити новий небезпечний бізнес.

У головних ролях: Домінік Фішбек (Двійка), Джеймі Фокс (Джанго вільний) та Джозеф Гордон-Левітт (Початок, Петля часу).

Проєкт Сила, дивитись трейлер фільму онлайн:

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