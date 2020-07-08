Die Hart: вийшов трейлер нового серіалу з Траволтою

У мережі опублікували промо до нового комедійного серіалу Die Hart (Міцний Харт), де головні ролі виконали знамениті Джон Траволта та Кевін Харт. Це точно варто зацінити! Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Сервіс Quibi опублікував трейлер серіалу ie Hart (Міцний Харт), дата виходу якого запланована вже на 20 липня. Всього комедія отримає 10 епізодів, але вони обіцяють бути справді крутими.

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Головні ролі виконали Джон Траволта та Кевін Харт, а серіал розповідає про альтернативну версію Харта, якому набридло амплуа комедійного актора. Тож він хоче спробувати себе у бойовиках, але для цього потрібно пройти найбільшу школу екшн-фільмів. Там за Харта береться шалений директор (Траволта), який перетворить його тренування у пекло. До слова, разом з Хартом займається ще й зірка "Гри престолів" Наталі Еммануель, яка також мріє про нові ролі.

Міцний Харт, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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