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Американський огірочок: трейлер нової комедії, де Сет Роген грає дві ролі

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Американський огірочок трейлер - фото 1
Американський огірочок трейлер / Entertainment Weekly

У мережі з'явився трейлер нового комедійного фільму "Американський огірочок" (An American Pickle), який точно розвеселить. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Канал HBO випустив промо до свіжої комедії "Американський огірочок" (An American Pickle) за однойменною книгою Саймона Річі (Чудотворці, Чоловік шукає жінку). Дата виходу нової стрічки запланована вже на 6 серпня на сервісі HBO Max.

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Сюжет розповідає про бідного іммігранта з Європи Хершела Грінбаума, який вирішив почати з родиною нове життя у США. Тут він влаштувався працювати на фабрику з вироблення різних закруток, але й не підозрював, як обернеться доля. Якось він випадково впав у чан з огірками і провів 100 років у розсолі! Мало того, Хершел зовсім не постарів, але не був готовий до сучасного Нью-Йорку. Прийшовши до тями чоловік відшукав свого правнука-програміста та знайшов собі нову мету у житті. Головні ролі і прадіда, і правнука виконав Сет Роген.

Американський огірочок, дивитись трейлер фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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