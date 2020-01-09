Проєкт Neon показав "штучних" людей

На виставці CES 2020 показали, як виглядають "штучні" люди проєкту Neon. Зображення людей в ролику створені за допомогою комп'ютерної графіки і управляються штучним інтелектом. Відео з'явилося на YouTube-каналі Good Content Tech.

Проєкт створює віртуальні зображення людей, які намагається довести до досконалості. Їх використовують у фільмах і програмах. На ролику присутні чотири людини, які говорять, рухаються і демонструють різноманітний спектр емоцій.

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Віртуальні цифрові аватари, звані "штучними" людьми, розроблені стартапом Star Labs, і фінансуються Samsung. Ними керує штучний інтелект, створюючи аватар, який максимально наближений до людини.

Їх можна використовувати як телеведучих, акторів кіно, в іграх, і навіть віртуальних друзів. У коментарях до ролика користувачі відзначили, що аватари виглядають в точності, як люди.

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