Проєкт "Диригенти. Українською" повертається на сцену Львівської філармонії

"Диригенти. Українською" – уже знаний проєкт Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика знову на сцені Концертного залу Людкевича. Послухати новий концерт можна буде у Львівській філармонії уже 10 червня.

Солісткою вечора стане відома піаністка Оксана Рапіта. Початок події о 19:00. Розповідаємо на Радіо MAXIMUM деталі та ділимось, як потрапити на концерт.

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Проєкт "Диригенти. Українською" заснований у 2020 році. Завдяки йому молоді й талановиті диригенти з різних куточків України мають можливість гучно заявити про себе на весь світ, адже усі події "Диригентів. Українською" транслюються онлайн.

Виступають українські майстри батути з одним із найстаріших і найіменитіших українських колективів – Академічним симфонічним оркестром Львівської національної філармонії ім. Мирослава Скорика, який у вересні 2022 року буде святкувати свій 120-річний ювілей.

Завдяки таким мистецьким тандемам "народжуються" потужні симфонічні програми, що поєднують як українську, так і європейську музику.

У червневій події "Диригентів. Українською" Академічний симфонічний оркестр філармонії виступить під орудою Андрія Савчука – диригента з Києва, який часто виступає із симфонічними програми у різних містах України. Андрій Савчук також працює диригентом у Національній заслуженій академічній капелі України "Думка".

Важливо! Придбати квитки на концерт можна буде за цим посиланням. Якщо ж у вас не буде можливості особисто відвідати його, то можна ">увімкнути онлайн-трансляцію. Натисніть на нагадування, щоб не проґавити!

На початку вечора зіграють "Галицьку увертюру"

Програма концерту цілком складатиметься з української симфонічної музики. Розпочне вечір "Галицька увертюра" Євгена Оркіна, яка стала однією із фіналістів Всеукраїнського композиторського конкурсу "Українська концертна увертюра".

Концерт для фортепіано з оркестром "останнього українського романтика" Василя Барвінського тривалий час вважався втраченим. Написаний і виконаний у міжвоєнні часи, після тривалої перерви був віднайдений у далекій Аргентині та прозвучав у Львові лише 1994 році. У 2019 році у Львівській філармонії була презентована нова оркестрова редакція Фортепіанного концерту Василя Барвінського, написана композиторкою Богданою Фроляк.

Виконають баладу на основі твору Міцкевича

Останнім твором програми буде симфонічна балада "Гражина" Бориса Лятошинського, написана на основі однойменної балади Адама Міцкевича. У музиці композиції знайшла втілення ідея самопожертви заради інших та любов до Батьківщини. За сюжетом, Гражина жертвує своїм життя задля порятунку свого чоловіка, князя Литавора. Литавор, дізнавшись про трагічну смерть дружини, та намагаючись спокутувати свою провину перед батьківщиною, входить у полум'я вогнища.

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