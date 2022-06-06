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Аркадій Войтюк проникливо виконав пісню Марії Бурмаки "Чорні черешні"
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Надзвичайно талановитий співак Аркадій Войтюк виконав пісню "Чорні черешні". Композиція входить до репертуару Марії Бурмаки. Але ми просто не могли не поділитись з вами саме його співом. Це надзвичайно проникливо.
Відео, на якому Аркадій Войтюк просто неба виконує пісню "Чорні черешні, він виклав на своєму ютуб-каналі. Гайда слухати разом з Радіо MAXIMUM!
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Відбій тривоги пролунав о 4:15 ночі, і після того спати вже не хотілося. Сонце вставало, погода обіцяла бути сонячною. Тому, вирішив взяти колонку, лупер, мікрофон і заспівати вранці одну з тих пісень, яка вже давно припала до душі…, – написав він.
Виконавець додав, що його імпровізований концерт слухали спортсмени, які також страждали від безсоння. І тут немає нічого дивного, пісня отримала свіже та не менш зворушливе звучання.
Аркадій Войтюк – Чорні черешні: слухайте переспів пісні Марії Бурмаки
Текст пісні Марії Бурмаки "Чорні черешні"
Чорнi черешнi при бiлiй хатi.
Ходи, дiвчино, черешнi рвати.
Черешнi рвати, черешнi їсти.
Скажи, дiвчино, де маю сiсти.
Черешнi рвати, черешнi їсти.
Скажи, дiвчино, де маю сiсти.
Сiдай, легiню, отам у сiно.
А то не сiно, а п'яне вино.
Нехай нам зiрка стане за свiдка –
черешнi чорнi, з ночi не видко.
Нехай нам зiрка стане за свiдка –
черешнi чорнi, з ночi не видко.
Доки ми їли, скiльки хотiли,
а зорi бiлi чомусь тремтiли.
Чорнi черешнi уже вiдходять,
а гордий легiнь бiльше не ходить.
Чорнi черешнi уже вiдходять,
а гордий легiнь бiльше не ходить.
Чорнi черешнi при бiлiй хатi.
Ходи, дiвчино, черешнi рвати.
Черешнi рвати, черешнi їсти.
Скажи, дiвчино, де маю сiсти.
Черешнi рвати, черешнi їсти.
Скажи, дiвчино, де маю сiсти.
Вчіть слова та співайте разом з Аркадієм Войтюком або Марічкою Бурмакою. Слухайте українську музику, адже вона неймовірна!
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