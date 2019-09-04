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Серіал Кріпосна

Проявіть трохи поваги: у мережі потролили Мадонну

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Мадонну знову потролили - фото 1
Мадонну знову потролили

Поп-діва Мадонна знову стала жертвою тролінгу через свій вік. А все через веселий коментар до звичайної новини.

На платформі Reddit користувач з ніком розмістив скріншот, де видання New York Times поділилось новиною про скелет віком у 500 років. За короткий час допис став вірусним, адже зібрав понад 26 тисяч переглядів. І це попри те, що скріншот важко назвати "свіжим", адже він демонструє допис за 2018 рік.

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"500-річний скелет у черевиках на каблуках знайдено у Лондоні", – звучить заголовок NY Times. А от креативний коментатор вирішив додати родзинки новині, написавши: "Її звуть Мадонна. Проявіть трохи поваги".

Madonna. from r/WhitePeopleTwitter

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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