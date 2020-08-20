Провокаційна Демі Роуз показала ефектні фото топлес

Відома модель Демі Роуз не припиняє дивувати фанатів своєю розкішною фігурою, а також відсутністю комплексів. Цього разу дівчина знялась без бюстгальтера на відпочинку.

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз хоч і не підходить для модельного бізнесу через невисокий зріст (157 см) і дуже пишні форми, але точно знає, які підкорювати серця користувачів. Демі частенько порівнюють з Кім Кардашян, яка також ламає стереотипи, тому не дивно, що за красунею стежать понад 14 мільйонів осіб в соцмережі Instagram.

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Нещодавно Роуз показала, як направляє свою внутрішню силу на відпочинку. Дівчина опублікувала фото, на яких позує топлес у ледь помітній білизні. За лічені години допис зібрав понад 444 тисячі лайків та кілька тисяч коментарів з компліментами.

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