Провінція Бухань: у Вікіпедії поміняли опис Нових Санжар (фотофакт)

У Вікіпедії змінили опис селища Нові Санжари після того, як місцеві жителі зустріли евакуйованих з китайського міста Ухань українців протестами та камінням.

У четвер, 20 лютого, з китайського міста Ухань – епіцентру епідемії коронавіруса – до Харкова прилетів літак з евакуйованими українцями. Їх повезли в медцентр у селищі Нові Санжари. Проти цього активно виступили місцеві жителі, які спочатку активно протестували, а ввечері почали палити шини та кидати каміння в автобуси, які везли евакуйованих з харківського аеропорту до медичного центру.

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Протести різко засудила як українська влада, так і користувачі соцмереж. А найактивніші з них скористалися тим, що хто завгодно може редагувати Вікіпедію і вже змінили опис для селища. Так, у тексті йдеться, що Нові Санжари – це провінція Бухань, а населення його становить 8179 "алкашів".

Крім цього, своїми особистими враженнями поділився на своїй сторінці у Facebook й директор Департаменту комунікацій у МВС України Артем Шевченко, який був присутній на Полтавщині у рамках робочого візиту. "Стійкий перегар від підігрітих алкоголем великої кількості новосанжарців. Головно чоловіків різного віку. У столиці на різних протестах ми вже встигли від такого відвикнути, хоча буває. Вдень було розпорядження закрити всі наливайки, але зелений змій, мов той вірус, знайде, зараза, звідки вилізти і як влитися у найменшу шпарину у душах, серцях і горлянках. І цей градус у проміле без сумніву додав градусу емоційної хоробрості деяким правопорушникам, які вже двох слів тяжко вимовляли надвечір", – йдеться у дописі Артема Шевченка.

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