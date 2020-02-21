Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Ліга Європи

Провінція Бухань: у Вікіпедії поміняли опис Нових Санжар (фотофакт)

  • 102
Нові Санжари - фото 1
Нові Санжари / twitter

У Вікіпедії змінили опис селища Нові Санжари після того, як місцеві жителі зустріли евакуйованих з китайського міста Ухань українців протестами та камінням.

У четвер, 20 лютого, з китайського міста Ухань – епіцентру епідемії коронавіруса – до Харкова прилетів літак з евакуйованими українцями. Їх повезли в медцентр у селищі Нові Санжари. Проти цього активно виступили місцеві жителі, які спочатку активно протестували, а ввечері почали палити шини та кидати каміння в автобуси, які везли евакуйованих з харківського аеропорту до медичного центру.

І ще: Евакуйована українка показала свою кімнату в санаторії Нові Санжари: відео

Протести різко засудила як українська влада, так і користувачі соцмереж. А найактивніші з них скористалися тим, що хто завгодно може редагувати Вікіпедію і вже змінили опис для селища. Так, у тексті йдеться, що Нові Санжари – це провінція Бухань, а населення його становить 8179 "алкашів".

Провінція Бухань: у Вікіпедії поміняли опис Нових Санжар (фотофакт) - фото 387406

Крім цього, своїми особистими враженнями поділився на своїй сторінці у Facebook й директор Департаменту комунікацій у МВС України Артем Шевченко, який був присутній на Полтавщині у рамках робочого візиту. "Стійкий перегар від підігрітих алкоголем великої кількості новосанжарців. Головно чоловіків різного віку. У столиці на різних протестах ми вже встигли від такого відвикнути, хоча буває. Вдень було розпорядження закрити всі наливайки, але зелений змій, мов той вірус, знайде, зараза, звідки вилізти і як влитися у найменшу шпарину у душах, серцях і горлянках. І цей градус у проміле без сумніву додав градусу емоційної хоробрості деяким правопорушникам, які вже двох слів тяжко вимовляли надвечір", – йдеться у дописі Артема Шевченка.

Читайте також: Протести у Нових Санжарах: у мережі з'явилися фотожаби і меми

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як прибрати рекламу зі смартфонів Xiaomi на MIUI: інструкція з фото
  • Вчора, 12:13
  • 7611
Моделі 90-х: як змінилася українська дівчина Бонда Ольга Куриленко
  • 17 лютого, 18:09
  • 1589
Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2020: усі фіналісти
  • 17 лютого, 16:00
  • 288
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна