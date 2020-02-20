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Протести у Нових Санжарах: у мережі з'явилися фотожаби і меми

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Меми у мережі - фото 1
Меми у мережі

У соцмережах активно коментують реакцію деяких українців на прибуття літака з евакуйованими з Уханя громадянами. Користувачі мереж закликають співгромадян не втрачати людяність.

Так, багато хто протестує проти розміщення вивезених з Китаю українців у їхньому регіоні. Інші говорять про прояв "середньовіччя". На цю тему в соціальних мережах з'явилося безліч фотожаб і пояснень того, що не можна ставитися до співвітчизників, які прибувають з Китаю, як до прокажених.

І ще: Нові Санжари: фото і відео санаторію, де поселять українців із Китаю

У мережі зазначили, що ставлення до евакуйованих українців нагадує їм часи Середньовіччя, коли хворих виганяли за межі міста, не надаючи жодної допомоги.

Нагадаємо, днями в різних регіонах України тривали протести через чутки про розміщення евакуйованих українців. Сьогодні офіційно повідомили, що їх розмістять в санаторії МВС у Нових Санжарах в Полтавській області. З учорашнього вечора там почалися акції протесту.

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Протести у Нових Санжарах: у мережі з'явилися фотожаби і меми - фото 387320

Протести у Нових Санжарах: у мережі з'явилися фотожаби і меми - фото 387321

Протести у Нових Санжарах: у мережі з'явилися фотожаби і меми - фото 387322

Протести у Нових Санжарах: у мережі з'явилися фотожаби і меми - фото 387323

Протести у Нових Санжарах: у мережі з'явилися фотожаби і меми - фото 387324

Протести у Нових Санжарах: у мережі з'явилися фотожаби і меми - фото 387325

Протести у Нових Санжарах: у мережі з'явилися фотожаби і меми - фото 387326

Протести у Нових Санжарах: у мережі з'явилися фотожаби і меми - фото 387327

Протести у Нових Санжарах: у мережі з'явилися фотожаби і меми - фото 387328

Протести у Нових Санжарах: у мережі з'явилися фотожаби і меми - фото 387329

Протести у Нових Санжарах: у мережі з'явилися фотожаби і меми - фото 387330

Протести у Нових Санжарах: у мережі з'явилися фотожаби і меми - фото 387331

Читайте також: У Китаї почнуть дезінфікувати гроші для боротьби з коронавірусом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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