Протести у Нових Санжарах: у мережі з'явилися фотожаби і меми

У соцмережах активно коментують реакцію деяких українців на прибуття літака з евакуйованими з Уханя громадянами. Користувачі мереж закликають співгромадян не втрачати людяність.

Так, багато хто протестує проти розміщення вивезених з Китаю українців у їхньому регіоні. Інші говорять про прояв "середньовіччя". На цю тему в соціальних мережах з'явилося безліч фотожаб і пояснень того, що не можна ставитися до співвітчизників, які прибувають з Китаю, як до прокажених.

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У мережі зазначили, що ставлення до евакуйованих українців нагадує їм часи Середньовіччя, коли хворих виганяли за межі міста, не надаючи жодної допомоги.

Нагадаємо, днями в різних регіонах України тривали протести через чутки про розміщення евакуйованих українців. Сьогодні офіційно повідомили, що їх розмістять в санаторії МВС у Нових Санжарах в Полтавській області. З учорашнього вечора там почалися акції протесту.

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