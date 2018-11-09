Провінційна Америка у чорно-білих знімках

Американський документаліст Метт Блек знімає в самому серці найбагатшого штату Америки.

Метт Блек виріс у Каліфорнійській долині, в сільськогосподарському регіоні, що лежить в центрі Каліфорнії. Фотографувати почав ще в шкільні роки.

І ще: Вражаючі фото музичних інструментів зсередини

"Коли я тільки почав займатися фотографією, моя мета була в тому, щоб вибратися з Каліфорнійської долини, – зізнається Блек. – Але незабаром мені стало ясно, що якби у мене з'явилася можливість розповісти про щось важливе, я розповів би про те місце, звідки я родом".

Міграція, бідність, сільське господарство та навколишнє середовище – головні теми в роботі фотографа. Найчастіше свій об'єктив він направляє у сторону провінційної Каліфорнії і на південь Мексики. Але Блек також проїхав понад 160 900 кілометрів по 46 штатам США, роблячи знімки для свого проекту "Географія бідності". Кадри він супроводив статистичними даними про кількість населення в конкретному населеному пункті і чисельності людей, які живуть за межею бідності.

Провінційна Америка у чорно-білих знімках

Провінційна Америка у чорно-білих знімках

Провінційна Америка у чорно-білих знімках

Провінційна Америка у чорно-білих знімках

Провінційна Америка у чорно-білих знімках

Провінційна Америка у чорно-білих знімках

Провінційна Америка у чорно-білих знімках

Провінційна Америка у чорно-білих знімках

Провінційна Америка у чорно-білих знімках

Провінційна Америка у чорно-білих знімках

Читайте також: У музеї Мадам Тюссо з'явилася фігура Аквамена