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Провінційна Америка у чорно-білих знімках

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Кадри автор супроводив статистичними даними - фото 1
Кадри автор супроводив статистичними даними / msnbc

Американський документаліст Метт Блек знімає в самому серці найбагатшого штату Америки.

Метт Блек виріс у Каліфорнійській долині, в сільськогосподарському регіоні, що лежить в центрі Каліфорнії. Фотографувати почав ще в шкільні роки.

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"Коли я тільки почав займатися фотографією, моя мета була в тому, щоб вибратися з Каліфорнійської долини, зізнається Блек. Але незабаром мені стало ясно, що якби у мене з'явилася можливість розповісти про щось важливе, я розповів би про те місце, звідки я родом".

Міграція, бідність, сільське господарство та навколишнє середовище – головні теми в роботі фотографа. Найчастіше свій об'єктив він направляє у сторону провінційної Каліфорнії і на південь Мексики. Але Блек також проїхав понад 160 900 кілометрів по 46 штатам США, роблячи знімки для свого проекту "Географія бідності". Кадри він супроводив статистичними даними про кількість населення в конкретному населеному пункті і чисельності людей, які живуть за межею бідності.

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Провінційна Америка у чорно-білих знімках
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Провінційна Америка у чорно-білих знімках
Провінційна Америка у чорно-білих знімках - фото 287825
Провінційна Америка у чорно-білих знімках
Провінційна Америка у чорно-білих знімках - фото 287826
Провінційна Америка у чорно-білих знімках
Провінційна Америка у чорно-білих знімках - фото 287821
Провінційна Америка у чорно-білих знімках
Провінційна Америка у чорно-білих знімках - фото 287819
Провінційна Америка у чорно-білих знімках
Провінційна Америка у чорно-білих знімках - фото 287818
Провінційна Америка у чорно-білих знімках
Провінційна Америка у чорно-білих знімках - фото 287817
Провінційна Америка у чорно-білих знімках
Провінційна Америка у чорно-білих знімках - фото 287816
Провінційна Америка у чорно-білих знімках
Провінційна Америка у чорно-білих знімках - фото 287815
Провінційна Америка у чорно-білих знімках

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Джерело: msnbc
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