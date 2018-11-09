Вражаючі фото музичних інструментів зсередини

Адріан Борда (Adrian Borda) не грає на музичних інструментах. Але це не заважає йому побачити їх внутрішній світ – у прямому сенсі слова.

Взагалі-то Борда – художник. А ця фотосесія для музичних інструментів – його експеримент, який упевнено можна назвати вдалим.

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Я живу в Регіні, який ще називають містом скрипок, – говорить Адріан. – Більшість скрипок у нашій країні були зроблені саме тут. Я сюрреалістичний художник, і в багатьох моїх роботах теж присутні скрипки.

Інструменти, які стали "моделями" румуна, були зламані, тому він запросто зміг помістити у них камери. Першим, що він зняв, був контрабас, який Борда знайшов у магазині. І йому так сподобалося, що він попросив у знайомого директора оркестру позичити йому стару французьку віолончель.

Натхненням для проекту Адріана послужила рекламна кампанія Берлінського філармонічного оркестру.

Я поняття не мав, як були зроблені ці зображення, і навіть не був упевнений в тому, що це фотографії або цифрові візуалізації, але цей проект став для мене справжнім викликом.

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