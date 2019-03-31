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Протримався 4 дні: Ніколас Кейдж вирішив розлучитися

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Ніколас Кейдж стверджує, що був п'яним під час церемонії - фото 1
Ніколас Кейдж стверджує, що був п'яним під час церемонії

Кілька днів тому світові ЗМІ повідомляли, що 55-річний актор Ніколас Кейдж вчетверте одружується. Його обраницею стала молода візажистка Еріка Койке. Пара оформила свої стосунки 23 березня.

Через 4 дні після весілля, 27 березня, Ніколас Кейдж подав на розлучення з Ерікою Койке.

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Голлівудський актор хоче скасувати свідоцтво про шлюб. Він каже, що під час одруження був у стані алкогольного сп'яніння. Якщо анулювати свідоцтво не вийде, актор хоче розлучитися з новою дружиною.

Ніколас Кейдж вимагає скасування шлюбного свідоцтва - фото 317989
Ніколас Кейдж вимагає скасування шлюбного свідоцтва / gettyimages

До слова, перед весіллям Ніколас Кейдж поводився вельми дивно. Актор заявляв, що його майбутня дружина Еріка Койке збирається забрати в нього всі гроші, а її колишній хлопець – наркодилер.

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Джерело: The Guardian
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