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7 архівних фото голлівудських зірок з буремних 90-х

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Відомі закордонні зірки - фото 1
Відомі закордонні зірки

Ми підготували для вас ностальгійну фотопідбірку з 90-х. Тоді актори виглядали інакше й мода була зовсім інша.

Пенелопа Крус, Джонні Депп, Джим Керрі, Анжеліна Джолі, Бред Пітт та інші зірки з 90-х сформували сучасний Голлівуд таким, який він є зараз. Без них неможливо уявити найвідоміші фільми, адже саме вони зробили їх такими популярними.

І ще: Кримінальне чтиво через 25 років: як змінилися улюблені герої

Подивіться, якими були закордонні зірки в 90-х, що носили та як виглядали ще до того, як з'явилися соцмережі, куди вони почали викладати свої фото. Ці світлини зроблені у буремні часи, проте згадувати їх саме задоволення.

До теми: Покемони, Джекі Чан, Сейлор Мун та інші: улюблені мультсеріали 90-х

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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