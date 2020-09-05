Прототип V-подібного пасажирського лайнера підняли у небо: відео

Влітку минулого року продемонстрували проєкт незвичайного пасажирського літака Flying-V від голландських інженерів. Його особливістю став нетиповий V-подібний дизайн, який кардинально відрізняється від звичних авіалайнерів. Тепер же модель електричного літака пройшла перші льотні випробування.

Перші успішні випробування масштабної моделі відбулися на одній із закритих авіабаз у Німеччині. Зменшена копія літака має такі габарити: вага 22,5 кг, розмах крила 3,06 м і довжина 2,76 м. На борту літака встановлено два двигуни на 4 кВт і літій-полімерний акумулятор вагою 6 кг. Управління здійснювалося за допомогою пульта радіоуправління.

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Як повідомляється, випробування пройшли у штатному режимі. Модель успішно виконала низку поставлених завдань, включаючи зліт, маневри та захід на посадку. Політ тривав доти, поки акумулятор повністю не розрядився.

За словами представників команди випробувачів, очікувано виникли проблеми зі злетом і посадкою, а також з утриманням крил, оскільки модель була дуже маленькою.

На думку розробника, V-подібна конструкція забезпечить економію палива на 20% у порівнянні з A350 компанії Airbus і зростання аеродинамічної ефективності приблизно на 15%. Очікується, що базова комплектація Flying-V дозволить вмістити 314 пасажирів. Сама концепція передбачає об'єднання в одне ціле пасажирської кабіни, паливного бункера та крил. Літак рухатиметься парою встановлених ззаду турбовентиляторних двигунів.

Про терміни випуску повнорозмірного прототипу нічого не відомо.

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