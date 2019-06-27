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Прототип тягача Tesla Semi вперше потрапив на фото
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В американському місті Роклін штату Каліфорнія сфотографували тестовий прототип тягача Tesla Semi. Він отримав яскраво-червоне забарвлення і всі атрибути серійної моделі. Серед яких – зовнішні дзеркала заднього виду.
Серійне виробництво вантажівки налагодять пізніше, ніж очікувалося – лише у 2020 році. До характерних особливостей новинки можна віднести бічні двері, які відкриваються проти ходу автомобіля, які не мають ручок.
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Тягач має спереду багажник, який можна порівняти за розмірами з тими, які отримали Model S або Model 3. Відомо, що машина вже була замовлена компаніями Walmart, UPS і FedEx.
Щодо характеристик повідомляється, що запас ходу топової модифікації новинки – 804 кілометри, а базової – 482 кілометри. При цьому максимальний розгін становить 96 км/год.
Вартість базової версії – 150 тисяч доларів, а топової – 180 тисяч.
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