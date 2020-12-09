Астронавти зібрали на МКС перший урожай редиски: фото

На Міжнародній космічній станції астронавти вперше зібрали урожай редиски. Експеримент виявився першим випадком, коли NASA виростила овочі в умовах орбітальної лабораторії.

Експеримент з рослинами, що отримав назву Plant Habitat-02 (PH-02), є першим випадком, коли NASA виростило редис в орбітальній лабораторії.

І ще: SpaceX запустила на МКС вантажний корабель Dragon 2: відео

"У NASA вибрали редис, тому що він добре вивчений і досягає зрілості всього за 27 днів. Ці коренеплоди також поживні та їстівні", – йдеться в повідомленні.

У камері використовувалися червоні, сині, зелені і білі світлодіоди з широким спектром, щоб забезпечити різноманітне світло для стимулювання росту рослин. Складні системи контролю забезпечували подачу води.

Камери контролю і понад 180 датчиків дозволили дослідникам відстежувати ріст рослин, а також регулювати рівень вологості, температуру і концентрацію вуглекислого газу.

Експеримент дозволить визначити оптимальний баланс догляду та поливання, необхідний для отримання якісних рослин. При вирощуванні в середовищі невагомості редис практично не вимагав догляду від екіпажу.

Читайте також: Опубліковано найдетальніше фото плями на Сонці