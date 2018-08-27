Прототип електричного спідстера Infiniti Prototype 10 показали на Конкурсі елегантності

У рамках заходу Pebble Beach Concours d'Elegance 2018 був представлений стильний електричний спідстер Infiniti Prototype 10.

Як і попередня модель цієї лінійки прототипів Infiniti Prototype 9, новинка використовує ретро-стилістику і так само, як і концепт Q Inspiration – футуристичні елементи.

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За допомогою цієї моделі дизайнери Infiniti спробували переосмислити класичний одномісний спідстер, надавши йому сучасні риси, властиві майбутнім серійним електромобілям бренду. По суті, Infiniti Prototype 10 – подовжений купеподібний седан, створений на основі силуету Q Inspiration зі зрізаним дахом і відмовою від пасажирського місця.

Через те, що це суто дизайнерський проект, його творці не розкривають технічних подробиць електричної платформи. Однак під час презентації Prototype 10 інженери компанії анонсували, що починаючи з 2021 року, кожна нова модель Infiniti буде містити електродвигуни в тій чи іншій формі (електромобіль/гібрид).

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