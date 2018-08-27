Ferrari 488 Pista Spider дебютував у США

Ferrari 488 Pista Spider розганяється до 340 кілометрів на годину / motor1

Навесні 2018 року Ferrari показала 488 Pista Coupe, в червні – спеціальну версію Pista Piloti, а під кінець серпня розсекретила 488 Pista Spider.

Новинка стала 50-ю відкритою моделлю в історії марки.

І ще: Mercedes зробить електросуперкар у стилі ретро

Технічно ніяких змін немає. Під капотом все той же 720-сильний 3,9-літровий твін-турбо V8, який є володарем премії International Engine of the Year Award-2018. З місця до 100 км/год родстер розганяється за 2,85 секунди, а до 200 км/год – на 0,4 секунди повільніше за купе, – 8 секунд. Максимальна швидкість становить 340 км/год.

Ferrari 488 Pista Spider дебютував у США / motor1

Ferrari 488 Pista Spider дебютував у США / motor1

Ferrari 488 Pista Spider дебютував у США / motor1

Ferrari 488 Pista Spider дебютував у США / motor1

Ferrari 488 Pista Spider дебютував у США / motor1

Автомобіль став важчим на 91 кілограм через складаний жорсткий дах. Опціонально можна замовити карбонові колеса, які на 20% легші за стандартні 20-дюймові диски. Крім того на зниження ваги працюють відсутні килимки, замінені алюмінієвими пластинами, а ще – ремінь замість внутрішньої дверної ручки на водійських дверях.

Ferrari 488 Pista Spider дебютував у США / motor1

Ferrari 488 Pista Spider дебютував у США / motor1

Ferrari 488 Pista Spider дебютував у США / motor1

Вартість Ferrari 488 Pista Spider не названа, але машина очевидно буде дорожчою за купе.

Читайте також: Tamiya зробила величезну машинку на пульті на базі Volkswagen Beetle