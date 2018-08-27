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Ferrari 488 Pista Spider дебютував у США

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Ferrari 488 Pista Spider розганяється до 340 кілометрів на годину - фото 1
Ferrari 488 Pista Spider розганяється до 340 кілометрів на годину / motor1

Навесні 2018 року Ferrari показала 488 Pista Coupe, в червні – спеціальну версію Pista Piloti, а під кінець серпня розсекретила 488 Pista Spider.

Новинка стала 50-ю відкритою моделлю в історії марки.

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Технічно ніяких змін немає. Під капотом все той же 720-сильний 3,9-літровий твін-турбо V8, який є володарем премії International Engine of the Year Award-2018. З місця до 100 км/год родстер розганяється за 2,85 секунди, а до 200 км/год – на 0,4 секунди повільніше за купе, – 8 секунд. Максимальна швидкість становить 340 км/год.

Ferrari 488 Pista Spider дебютував у США - фото 272491
Ferrari 488 Pista Spider дебютував у США / motor1
Ferrari 488 Pista Spider дебютував у США - фото 272489
Ferrari 488 Pista Spider дебютував у США - фото 272490
Ferrari 488 Pista Spider дебютував у США / motor1
Ferrari 488 Pista Spider дебютував у США - фото 272488
Ferrari 488 Pista Spider дебютував у США / motor1
Ferrari 488 Pista Spider дебютував у США - фото 272487
Ferrari 488 Pista Spider дебютував у США / motor1
Ferrari 488 Pista Spider дебютував у США - фото 272485
Ferrari 488 Pista Spider дебютував у США / motor1

Автомобіль став важчим на 91 кілограм через складаний жорсткий дах. Опціонально можна замовити карбонові колеса, які на 20% легші за стандартні 20-дюймові диски. Крім того на зниження ваги працюють відсутні килимки, замінені алюмінієвими пластинами, а ще – ремінь замість внутрішньої дверної ручки на водійських дверях.

Ferrari 488 Pista Spider дебютував у США - фото 272480
Ferrari 488 Pista Spider дебютував у США / motor1
Ferrari 488 Pista Spider дебютував у США - фото 272481
Ferrari 488 Pista Spider дебютував у США / motor1
Ferrari 488 Pista Spider дебютував у США - фото 272482
Ferrari 488 Pista Spider дебютував у США / motor1
Ferrari 488 Pista Spider дебютував у США - фото 272483
Ferrari 488 Pista Spider дебютував у США - фото 272484

Вартість Ferrari 488 Pista Spider не названа, але машина очевидно буде дорожчою за купе.

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Джерело: motor1
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