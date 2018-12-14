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Ательє ABT Sportsline удосконалило новий Touareg

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Volkswagen Touareg став ще потужнішим - фото 1
Volkswagen Touareg став ще потужнішим

Ательє ABT Sportsline представило перший пакет доопрацювань для нового Volkswagen Touareg. Флагманський кросовер отримав 22-дюймові колісні диски, нові проектори у дверях і модуль збільшення потужності ABT Engine Control.

За основу проекту фахівці ABT взяли Touareg з дизельною "шісткою" об'ємом 3,0 літра. У стоці цей двигун видає 286 кінських сил і 600 Нм крутного моменту, однак з фірмовим блоком управління ABT Engine Control віддача зросла до 330 сил і 650 Нм моменту. Як після цього змінилися динамічні характеристики не повідомляється. Звичайний Touareg c 3.0 TDI на розгін до "сотні" витрачає 6,1 секунди.

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Крім того Volkswagen Touareg від ABT отримав кілька стилістичних змін. Так, в оснащенні з'явилися нові колеса розміром від 20 до 22 дюймів, а також дверні проектори, які проектують логотип ательє.

Ательє ABT Sportsline удосконалило новий Touareg - фото 295100
Ательє ABT Sportsline удосконалило новий Touareg - фото 295099

Влітку ABT показало 1000-сильний гібрид, побудований на базі Audi RS6. Суперуніверсал оснастили новим аеродинамічним обвісом і електромотором, безпосередньо з'єднаним з карданним валом, і батареєю місткістю 13,6 кіловат-години.

Ательє ABT Sportsline удосконалило новий Touareg - фото 295098
Ательє ABT Sportsline удосконалило новий Touareg - фото 295098
Ательє ABT Sportsline удосконалило новий Touareg - фото 295096

З 100 до більш ніж 300 кілометрів на годину гібридний RS6 здатний розганятися за 10 секунд.

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Джерело: Motor
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