Новий Volkswagen Golf зняли під час тестів

Журналісти підловили новий Volkswagen Golf під час заїзду.

Volkswagen Golf дбайливо зберіг впізнавані риси. Задня частина Golf промайнула дуже швидко, щоб можна було отримати хороші кадри, а ось випробовуваний разом з ним паркетник вдалося роздивитися краще.

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Це не Kamiq і не який-небудь інший відомий маленький крос, тому, мабуть, перед нами прототип нового субкомпакта. За пропорціям кузова Golf 8 буде нагадувати нові покоління побратимів Seat Leon (вгорі) і Audi A3 (внизу), проте заднє скло, схоже, буде нахилено не так сильно.

Відомо, що в виробництво Golf 8 надійде в червні 2019 року, значить, десь на початку року він буде розсекречений. Також в авто можлива поява дизеля 1.5 з селективним нейтралізатором оксидів азоту, а ще ряд гібридних силових установок, від найпростіших "помірних" до таких, що заряджаються від мережі.

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