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Новий Volkswagen Golf зняли під час тестів

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У виробництво Golf 8 надійде в червні 2019 року - фото 1
У виробництво Golf 8 надійде в червні 2019 року / carscoops

Журналісти підловили новий Volkswagen Golf під час заїзду.

Volkswagen Golf дбайливо зберіг впізнавані риси. Задня частина Golf промайнула дуже швидко, щоб можна було отримати хороші кадри, а ось випробовуваний разом з ним паркетник вдалося роздивитися краще.

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Це не Kamiq і не який-небудь інший відомий маленький крос, тому, мабуть, перед нами прототип нового субкомпакта. За пропорціям кузова Golf 8 буде нагадувати нові покоління побратимів Seat Leon (вгорі) і Audi A3 (внизу), проте заднє скло, схоже, буде нахилено не так сильно.

Відомо, що в виробництво Golf 8 надійде в червні 2019 року, значить, десь на початку року він буде розсекречений. Також в авто можлива поява дизеля 1.5 з селективним нейтралізатором оксидів азоту, а ще ряд гібридних силових установок, від найпростіших "помірних" до таких, що заряджаються від мережі.

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Джерело: carscoops
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