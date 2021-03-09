Протизаплідні таблетки: розвінчані популярні міфи про препарати

Лікарка-репродуктологиня Ксенія Хажиленко розвінчала міф про те, що тривалий прийом жінками протизаплідних таблеток може зменшувати резерв яєчників.

На своїй сторінці в Facebook вона зазначила, що такий міф прийшов на зміну іншому, зворотному: протизаплідні таблетки зберігають резерв. Однак, вона нагадала, що такі препарати працюють шляхом придушення овуляції.

І ще: Чому сексом потрібно займатися регулярно: 7 вагомих причин

Таким чином, за її словами, пригнічення овуляції таблетками зберігає одну яйцеклітину, проте не зберігає інші. "Це цілком природно, адже яєчник не готує заздалегідь фолікули для потенційної овуляції, як це буває у звичайному природному ритмі. Більш того, улюблений нами антимюлерів гормон (АМГ) також буде трохи менший, з тих же причин. Адже виробляється він саме тим, "підготовчим" пулом фолікулів, які у положенні вибитися в лідери в найближчі місяці", – зазначила Хажиленко.

За її словами, зазвичай нормальний процес відновлюється протягом 2-3 місяців. "Природа не любить зайвих необгрунтованих енерговитрат: не хочеш овулювати – твоя справа, а я притримаю ресурс для кращих часів. Однак довго тримати його не виходить, адже процеси життєдіяльності в яєчнику невпинні, як і рух сонця по небосхилу", – сказала вона.

Це цікаво: Науковці розвіяли популярний міф про чоловічу потенцію