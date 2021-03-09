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Протизаплідні таблетки: розвінчані популярні міфи про препарати
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Лікарка-репродуктологиня Ксенія Хажиленко розвінчала міф про те, що тривалий прийом жінками протизаплідних таблеток може зменшувати резерв яєчників.
На своїй сторінці в Facebook вона зазначила, що такий міф прийшов на зміну іншому, зворотному: протизаплідні таблетки зберігають резерв. Однак, вона нагадала, що такі препарати працюють шляхом придушення овуляції.
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Таким чином, за її словами, пригнічення овуляції таблетками зберігає одну яйцеклітину, проте не зберігає інші. "Це цілком природно, адже яєчник не готує заздалегідь фолікули для потенційної овуляції, як це буває у звичайному природному ритмі. Більш того, улюблений нами антимюлерів гормон (АМГ) також буде трохи менший, з тих же причин. Адже виробляється він саме тим, "підготовчим" пулом фолікулів, які у положенні вибитися в лідери в найближчі місяці", – зазначила Хажиленко.
За її словами, зазвичай нормальний процес відновлюється протягом 2-3 місяців. "Природа не любить зайвих необгрунтованих енерговитрат: не хочеш овулювати – твоя справа, а я притримаю ресурс для кращих часів. Однак довго тримати його не виходить, адже процеси життєдіяльності в яєчнику невпинні, як і рух сонця по небосхилу", – сказала вона.
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