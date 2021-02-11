Чому сексом потрібно займатися регулярно: 7 вагомих причин

Регулярний секс – це не лише приємний, а й надзвичайно корисний процес. За його допомогою можна не лише покращити свій сон, а й зміцнити здоров'я загалом. Розповідаємо детальніше, чому потрібно регулярно займатися сексом.

Ми знаємо щонайменше 7 причин регулярно займатися сексом. Тож гайда з ними ознайомлюватися.

Це цікаво: Порнозірка Лана Роудс дала кілька порад для покращення сексу (18+)

1. Зміцнення імунітету

Завдяки дослідженням, проведеним у 2004 році, стало відомо, що регулярні заняття сексом дозволяють збільшити ефективність імунної системи. Заняття сексом по кілька разів на тиждень допомагає підвищити рівні імуноглобуліну А (IgA) значно краще у порівнянні з тими, хто цим не займається зовсім або вкрай рідко. Імуноглобуліни – група білків плазми крові, потрібних для того, щоб знищувати бактерії та віруси.

2. Захист від раку простати

Для чоловіків секс – життєва необхідність. Зменшити ризик розвитку раку простати можна завдяки цим нескладним фізичним вправам. Таке відкриття зробили експерти з Національного інституту раку. Цікаво, що з цією онкологічної проблемою рідше стикалися ті, хто досягав оргазму щонайменше 21 раз на місяць.

3. Зняття стресу

Втома, стрес, депресія не привід для відмовок від сексу. Адже завдяки такому виду проведення часу знижується рівень кортизолу. Гормон стресу дозволяє тримати під контролем нервову систему, артеріальний тиск, спровокувати бурхливу активність головного мозку і регулювати рівень глюкози в крові. Саме завдяки сексуальній активності рівень гормону приходить в норму. А ще додаються гормони щастя – окситоцин, ендорфіни й інші.

4. Поліпшення сну

Якість сну стане значно кращою, якщо займатися сексом частіше. Це пояснюється підвищенням гормонів, про які йшла мова вище. Після оргазму в тілі починає активізуватися гормон пролактин, який допомагає відчути задоволення та розслаблення. Саме тому після сексу людей тягне до сну.

5. Зняття болю

І відмовка жінок з приводу головного болю теж не є актуальною. Це пов'язано з тим, що секс навпаки притуплює цей тип болю, а не посилює його. Тому секс – відмінна можливість прибрати больові відчуття.

6. Захист серця

Попри величезну кількість стереотипів і історій про те, як інфаркти трапляються під час сексу, ця активність навпаки сприяє зміцненню здоров'я серця. У сексуально активних жінок ризик серцево-судинних захворювань значно нижчий.

7. Зниження тиску

І нарешті, інший показник здоров'я серцево-судинної системи – це артеріальний тиск. Жінки поважного віку рідше за інших стикаються з підвищеним тиском, якщо в їхньому житті присутній секс. Гіпертонія таким не страшна. Правда, подібних результатів, на жаль, немає у чоловіків.

Тож не варто відмовлятися від цього надзвичайно приємного, а також корисного заняття. Кохайтеся, бо ви того варті!

Читайте також: Секс-експерт назвала головні міфи про інтимні іграшки, у які досі вірять