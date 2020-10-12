Протистояння: вийшов трейлер серіалу по культовому роману Стівена Кінга

На фестивалі Comic-Con, який відбувся у Нью-Йорку, був вперше представлений повноцінний трейлер серіалу за мотивами роману Стівена Кінга "Протистояння". У новому шоу буде дев'ять серій. Його прем'єра відбудеться на каналі CBS All Access 17 грудня.

Культовий роман Стівена Кінга, який вперше був опублікований у 1978 році, став мінісеріалом. Його екранізацією займалася студія CBS, а Стівен Кінг переписав спеціально для серіалу частину тексту і змінив кінцівку, щоб він краще відповідав сучасним реаліям.

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Книга розповідає про смертельний вірус, який опиняється за межами військової лабораторії і вбиває 98% населення Землі. Ті, що вижили в результаті пандемії приймають сторону Добра на чолі з матінкою Ебігейл (Вупі Голдберг), або сторону Зла на чолі з Рендаллом Флеггом (Олександр Скарсгард). Їхгє протистояння вирішить долю людства.

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