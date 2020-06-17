Проти всіх законів логіки: епічне відео з котом здивувало Reddit

Коти постійно підкорюють інтернет своїм чарівним виглядом і дивацькою поведінкою, і цей пухнастик не став винятком. Щоправда, такої поведінки домашнього улюбленця ще не бачив ніхто.

На платформі Reddit користувач з ніком ithinkiamrich поділився кумедним відео з котом, яке стрімко піднялось у тренди. За короткий час допис зібрав понад 900 коментарів та майже 55 тисяч балів.

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А все тому, що на ролику можна побачити пухнастого кота, який вирішив, що гардеробна – це зона відпочинку з перешкодами. По-іншому важко пояснити, чому ж улюбленець впевнено намагається пролізти між вішаками з одягом. Можливо, так він позначає все брання своєю шерстю або ж готується до своєї кар'єри паркуриста. Як пояснюють коментатори, не варто шукати бодай якусь логіку у діях цих тварин. Дехто навіть зізнався, що їхні коти обожнюють облизувати шпалери та гризти дроти гаджетів, коли ними користуються люди.

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