Дуже токсичний собака підкорила мережу: епічне відео

Собаки постійно стають зірками мережі, адже вони не лише є вірними друзями, а й часто дивують своєю поведінкою. І цей пес не став винятком!

На платформі Reddit користувач з ніком nvkslxp поділився кумедним відео з собакою, яке стрімко піднялось у тренди. За лічені години допис зібрав понад 20 тисяч балів та більше як сотню коментарів.

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А все тому, що на ролику можна побачити, як домашній улюбленець лапою різко відчиняє двері та вичікує реакцію господаря. Як додав автор, цей пухнастик нагадує податкову, яка прийшла перевіряти, чи все в порядку з грішми.

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