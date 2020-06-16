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Дуже токсичний собака підкорила мережу: епічне відео

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Дуже суворий собака - фото 1
Дуже суворий собака

Собаки постійно стають зірками мережі, адже вони не лише є вірними друзями, а й часто дивують своєю поведінкою. І цей пес не став винятком!

На платформі Reddit користувач з ніком nvkslxp поділився кумедним відео з собакою, яке стрімко піднялось у тренди. За лічені години допис зібрав понад 20 тисяч балів та більше як сотню коментарів.

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А все тому, що на ролику можна побачити, як домашній улюбленець лапою різко відчиняє двері та вичікує реакцію господаря. Як додав автор, цей пухнастик нагадує податкову, яка прийшла перевіряти, чи все в порядку з грішми.

Toc toc from r/Unexpected

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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