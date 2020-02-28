Проти течії 9, 10 серія: дивитись онлайн фінал серіалу на СТБ

Український серіал "Проти течії", який йде на телеканалі СТБ, завершується. Нещодавно вийшли останні 9 і 10 епізоди серіалу. Дивіться онлайн фінальні серії та дізнайтеся, чим же завершилася мелодрама!

У центрі сюжету серіалу Проти течії – історія про боротьбу за щастя головної героїні Міли. Це гостросюжетна мелодрама про любов та зраду, злочини, темниці та секрети минулого і глибокі особисті переживання головних героїв.

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9 серія: Несподіваний поворот: Калінін кличе Мілу на побачення

У 9 серії розпочнеться нове розслідування – вночі відбувся підпал яхт-клубу. Майже все головне приміщення згоріло. Найбільшим ударом це стало для Марини – яхт-клуб був її спогадом про Анжеліку. Головна підозрювана – Іра. До того ж її нещодавно звільнили. Міла об'єднується з Мариною задля порятунку Руслана від тюрми.

Дивитись онлайн серіал "Проти течії" 9 серія від 28-02-2020

Руслан визнає свою провину на суді. Проте Міла не вірить у це, а Мишко попереджає дівчину про небезпеку. У розмові з Олею він розуміє, що Юра досить небезпечний і може стати загрозою для Міли. Далі Міла з Михайлом намагаються дізнатися правду Котова. Іван дізнається про їхні наміри. Його реакція дивна, адже він запрошує Мілу на побачення.

10 серія: Якою насправді була Анжеліка?

У фінальній 10 серії глядачі дізнаються всі таємниці! Михайло знайшов нову зачіпку... Розкриються відповіді на всі головні питання: якою дійсно була Анжеліка, що відбулося у ту ніч на яхті?

Під час роботи Михайла в архіві він вивчав матеріали у справі Анжеліки й виявив, що документів бракує. Виявляється, що таке відбувається не вперше, Олена це підтверджує. Єдиний, хто має доступ – Прозоров. Можливо, він причетний.

Дивитися онлайн серіал "Проти течії" 10 серія від 28-02-2020

У 10 серії Юра допомагає Мілі. Дівчина отримала інструкцію з гіпнозу й хоче застосувати їх на зустрічі з Русланом. Її мета – пробудити його спогади. Чи згадає Руслан ніч смерті Анжеліки? Чи притягнуть до відповідальності справжнього злочинця?

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