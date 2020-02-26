Проти течії 3, 4 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ

Український серіал "Проти течії" йде на каналі СТБ. Вже вийшли нові 3 і 4 епізод серіалу. Дивіться онлайн свіжі серії та читайте опис сюжету!

У центрі сюжету серіалу Проти течії – історія про боротьбу за щастя головної героїні Міли. Вона разом з коханим переїжджає у нове маленьке містечко, яке принесе їй багато неприємних сюрпризів: любов, смерть, божевілля.

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Підготовка до весілля і будинок з портретами небіжчиці

Дивитись онлайн серіал "Проти течії" 3 серія від 25-02-2020:

У 3 серії мелодрами головні герої Міла та Руслан готуються до свого весілля. Несподіване рішення закоханих дивує усіх. Проте Міла раптом розуміє, що дуже погано знає Руслана, а він її. Вони не знають один про одного елементарних речей. Приміром, що батьків Міли вже немає в живих.

Але Міла продовжує вірити у світле майбутнє. Руслана пропонує дівчині переїхати в його старий будинок. У цьому будинку висить величезний портрет Анжеліки... Чи зможе Міла жити, постійно відчуваючи спиною погляд покійниці? І чому Руслан забороняє їй заходити в одну з кімнат? Весілля перетворилося на кошмар

Дивитися онлайн серіал "Проти течії" 4 серія від 25-02-2020:

Отже, настав день весілля. Міла та Марина ретельно готувалися до свята, але не обійшлося без конфліктів. Марина постійно згадувала Анжеліку, що дратувало наречену. Марина потайки замовила таку ж весільну сукню, як була на весіллі у Руслана з його покійною першою дружиною. Це призвело до серйозних наслідків. Руслан побачив Мілу й почав кричати: "Ти померла!"

Далі Міла дізнається страшні таємниці про Руслана. Після весілля вона замикається у своїй старій квартирі, а Руслан зникає. Що ж буде далі? Невже шлюб Міли та Руслана зруйнувався, так і не почавшись?

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