Проти течії 7, 8 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ

Український серіал "Проти течії" вже йде на телеканалі СТБ. Нещодавно вийшли нові 7 і 8 епізоди серіалу. Дивіться онлайн свіжі серії та читайте опис сюжету!

У центрі сюжету серіалу Проти течії – історія про боротьбу за щастя головної героїні Міли. Це гостросюжетна мелодрама про любов та зраду, злочини, темниці та секрети минулого і глибокі особисті переживання головних героїв.

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7 серія: Справу Анжеліки знову відкрито

У 7 серії всі лікарі та працівники лікарні непокояться та ледь не стоять на вухах! Руслану вдалося втекти, а Калінін хоче зазирнути у кожну шпарину, щоб знайти його. Проте він не знає, що цього не варто робити, адже Руслан не ховається. Він вдома у Міли, а допомогла втекти йому саме вона. Руслан вирішив розповісти їй про вечір, коли померла Анжеліка.

Дивитись онлайн серіал "Проти течії" 7 серія від 27-02-2020

Так сталося, що домоглися повторного порушення справи – виявили тіло Анжеліки. Тепер ніхто не закриє очі на слова Михайла. Цю новину дізнався Калінін. Тепер всіх непокоїть головне питання: якщо труп весь час був на яхті, то чиє тіло поховали у могилі Анжеліки? Руслан приймає рішення здатися добровільно поліції. Міла не готова втратити Руслана, проте тягар провини занадто важкий для нього. Це кінець історії кохання?

8 серія: Таємниця сараю розкрита!

У 8 серії Михайло нарешті має ордер на обшук яхт-клубу. Скоро розкриється таємниця сараю, який Міла не могла знести, адже їй заборонили. Що приховано у сараї? Розслідування про смерть Анжеліки продовжується.

Дивитися онлайн серіал "Проти течії" 8 серія від 27-02-2020

Особисте життя Михайла нестабільне. Чоловік хоче повернути Мілу, але виявляється, що Олена вагітна! Калінін наказує Юрі стежити за Мілою, тому він запрошує дівчину на свято з нагоди дня народження Олі. Проте раптово Юра розумію, що в нього прокинулася серйозна симпатія до Міли. Це все бачить Оля, їй боляче за цим спостерігати, тому вона кидається за борт. Чи вижила жінка?

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