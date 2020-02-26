Проти течії 5, 6 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ

Український серіал "Проти течії" йде на каналі СТБ. Вже вийшли нові 5 і 6 епізод серіалу. Дивіться онлайн свіжі серії та читайте опис сюжету!

У центрі сюжету серіалу Проти течії – історія про боротьбу за щастя головної героїні Міли. Це гостросюжетна мелодрама про любов та зраду, злочини, темниці та секрети минулого і глибокі особисті переживання головних героїв.

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5 серія: Що сталося з Русланом?

Стало відомо, що трапилося з Русланом після весілля. Вітчим забрав його, коли той напав на Мілу. Дівчині нічого не повідомили про місцеперебування Руслана. І вона вирішила відшукати його самотужки, тож Міла шукає його у всіх найближчих психіатричних клініках.

Дивитись онлайн серіал "Проти течії" 5 серія від 26-02-2020

Дівчина не очікувала, але їй допомагають сусіди Юра та Оля, які допомогли шпигувати за Іваном Калініним, який поїхав у закритий санаторій. Міла зробила логічний висновок: Руслана там утримують силою! Тож дівчина вимагає зустрічі з Русланом, але не отримує радості від зустрічі. Чоловік побачив її й попросив, щоб вона пішла й більше ніколи не поверталася.

6 серія: Руслан вбив Анжеліку?

Хто ж Руслан насправді – вбивця чи жертва? Він стрибнув з балкона, але йому пощастило і він вижив. Така спроба самогубства насторожила лікарів. Тепер Руслана перевели в окрему палату й тепер він під посиленим контролем та наглядом. У той час лікар Котов зауважує, що стан Руслана стає все більш критичним.

Дивитися онлайн серіал "Проти течії" 6 серія від 26-02-2020

Проти течії

Далі Іван та Марина роздумують, як правильно діяти надалі. Іван пропонує відвезти Руслана в столицю, де він може перестати згадувати Анжеліку. Тоді Міла їде до санаторію поговорити з Русланом, який не впізнає її. Дівчина не розуміє, що з ним зробили під виглядом "лікування"...

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