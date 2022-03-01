Дзвінок другу: запустили бота, який розкаже правду рідним у Росії та Білорусі

Якщо так уже сталося, що ваші рідні та близькі живуть в Росії або Білорусі, то ви можете спробувати до них достукатися. Для цього запустили бота "Дзвінок другу". Розповідаємо, як він працює.

В Україні запустили телеграм-бот "Дзвінок другу". Він дозволить тим, у кого є рідні, друзі або знайомі у Росії та Білорусі, розплющити їм очі на війну в нашій країні. Якщо не можете донести до них правду ви – доручіть це програмі.

Варте уваги: Інформаційний фронт: українцям порадили, як діяти в мережі

Як працює телеграм-бот "Дзвінок другу"

Цей бот дозволить буквально автоматизувати процес донесення правдивої інформації до тих, кого ви знаєте. Розповідаємо, як він працює та як зробити усе можливе для того, щоб вирвати рідних і знайомих у Росії та Білорусі з інформаційної блокади.

Переходимо у бот "Дзвінок другу".

Тиснемо "Почати".

Відправляємо до 10 номерів своїх родичів або друзів з Росії або Білорусі.

Вони отримають дзвінок на телефон і СМС:

Дзвінок з таким аудіо, як за посиланням

СМС з посиланням на телеграм-канал "Правда о войне в Украине".

Поки що кількість каналів обмежена, тож дзвінки будуть іти із затримкою. Звісно, дзвінки будуть блокувати, але команда працюватиме над тим, щоб обходити це, – розповідають розробники.

Ми вважаємо, що це один з найкращих і найзручніших варіантів переконати рідних і знайомих у Росії та Білорусі. Допоможіть їм нарешті дізнатися правду, яку від них приховують.

Читайте також: Як фіксувати військові злочини Росії для суду у Гаазі: пам'ятка для кожного українця