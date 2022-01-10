"Просто збожеволіли": Колишній дизайнер BMW розкритикував зовнішність кросовера XM

У листопаді минулого року BMW представила шоукар Concept XM – найпотужніший позашляховик марки, який стане серійним. Причому попри нетеплий прийом від публіки, BMW пообіцяли зберегти до 90 відсотків зовнішніх елементів для "товарної" моделі.

Тепер же, за два місяці, про Concept XM висловився колишній дизайнер баварської марки Френк Стівенсон. Критика виявилася емоційною: за його словами, не виключено, що нинішні художники просто "збожеволіли".

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Найбільш негативно Стівенсон висловився про вид збоку, назвавши його "найбезглуздішим" за всі вивчені ним 100 років автомобільного дизайну. Він відзначив надмірно підкреслені колісні арки та "карикатурно коротке" переднє обвішування. А також безліч ліній конструкції, кожна з яких має свій напрямок і претендує на першість, викликаючи візуальну плутанину.

Що стосується передка, то тут дизайнер розкритикував крихітні фари, що візуально укрупнюють і без того гігантські "ніздрі" решітки радіатора.

Проте не обійшлось і без позитивних моментів. Їх виявилося всього два: першим став цілісний капот, який з обох боків опускається до колісних арок, а другим – чорна лінія, що об'єднує ручки дверей і створює відчуття порядку збоку.

На думку Стівенсона, причиною, чому BMW обрала спірний напрямок у дизайні, може бути свідоме бажання робити "потворні автомобілі". Усе для того, щоб потім повернутися до колишнього стилю та відвоювати назад любов споживачів.

Згідно з його другою теорією, BMW поєднує найбільш непривабливі риси з метою побудувати з них щось безпрецедентне. Але не виключено, що дизайнери просто "збожеволіли", підсумував Стівенсон.

BMW XM – знакова модель для марки, яка буде не лише першим гібридом підрозділу М. Але і його першим самостійним автомобілем з 70-х років минулого століття, а також найпотужнішим позашляховиком BMW. Силова установка шоукара видає 750 кінських сил і 1000 Нм крутного моменту, а запас ходу на електротязі становить 80 кілометрів.

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