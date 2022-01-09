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Потужний Range Rover Sport не зміг піднятися на невеликий засніжений схил: епічне відео

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Потужний Range Rover Sport не зміг піднятися на невеликий засніжений схил: епічне відео - фото 1

Здавалося б, Range Rover Sport може подолати будь-які перешкоди на міських дорогах, адже це доволі непоганий позашляховик. Але це відео показує, що не всі перепони такому автомобілю під силу.

Як видно з кадрів ролика, у цього Range Rover Sport виникла складність під час підйому по невеликому засніженому схилу. Спочатку здається, що все пройде за планом, проте поступово швидкість падає, доки позашляховик й зовсім не зупиняється. Можна подумати, що справа в літній гумі, але насправді вона оснащена зимовими шинами Michelin.

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Водій акуратно сповзає з пагорба заднім ходом та робить другу спробу піднятися, але позашляховик знову безпорадно обертає колесами. Зрештою водій змушений здатися та визнати поразку.

Чому ж так вийшло? Є кілька причин, які б пояснити, чому водій не зміг піднятися в цю гірку:

  • шини були дуже зношені і не могли забезпечити жодного зчеплення з дорогою;
  • можливо, що під снігом був шар льоду, якого на відео не видно;
  • водій міг залишити увімкненою антипробуксовочну систему, яка не дозволила позашляховику розкрити весь свій потенціал.

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