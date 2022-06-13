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Просто та смачно: Клопотенко поділився рецептом запіканки з макаронів

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Рецепт запіканки з макаронами та беконом - фото 1
Рецепт запіканки з макаронами та беконом

Поб'ємось об заклад, що у вашій кухонній шафі знайдеться пачка макаронів. І маємо підозру, що ви вже стомились придумувати, як їх цікавіше подати. Якщо так, то спробуйте приготувати запіканку за рецептом Євгена Клопотенка.

Шеф-кухар поділився швидким і крутим рецептом запіканки з макаронів і бекону. Візьміть її на озброєння, щоб потішити себе та рідних смачненьким.

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Запіканка з макаронів – найпростіше, що тільки можна вигадати. До того ж – це дивовижно смачно. Ви можете експериментувати з різними інгредієнтами, додаючи туди улюблені овочі або м'ясо, – підкреслив Клопотенко.

Запіканка з макаронів: покроковий рецепт

Інгредієнти

  • 250 грамів макаронів (тальятеле)
  • 100 грамів бекону (сирого або копченого)
  • 100 мілілітрів вершків 33% жирності
  • 30 грамів тертого пармезану
  • 4 гілочки чебрецю
  • сіль та перець на смак

Просто та смачно: Клопотенко поділився рецептом запіканки з макаронів - фото 507463

Приготування запіканки

  1. Спочатку відваріть макарони у підсоленій воді. Але робить це на 2 хвилини менше, ніж вказано в інструкції. Відкиньте їх на друшляк і промийте холодною водою.
  2. Тим часом посмажте на сухій пательні до золотої скоринки бекон. Викладіть його на паперовий рушник, щоб увібрався жир. Після цього наріжте невеликими шматочками.
  3. Змішайте у мисці макарони, бекон, порубані гілочки чебрецю, вершки та понад половину тертого пармезану. Додайте сіль та перець на смак.
  4. Отриману суміш викладіть у форму для запікання, посипте сиром. Відправте у розігріту до 180 градусів духовку на 10 хвилин або до утворення золотої скоринки. Готово!

Насолоджуйтесь та можете експериментувати з різними компонентами у запіканці. Гарантуємо, вам сподобається!

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