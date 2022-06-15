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Клопотенко розповів, як приготувати козацький куліш: смачний рецепт з пшоном
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Український популярний шеф-кухар Євген Клопотенко поділився у своїх соцмережах кулінарним секретом – як смачно зробити козацьку страву – куліш. Ви маєте це спробувати!
Українська кухня – неймовірна. Сьогодні на черзі – куліш, давня страва, яку їли ще козаки. Смачного!
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"Куліш – це народна українська страва, яку зазвичай готували для великої родини в казані, на відкритому вогні. Звідси походить ще одна назва страви – надвірна каша. Всі ми знаємо, що це страва козаків. Я трохи модернізував автентичну страву та зробив її легшою. Вам сподобається!", – прокоментував Євген Клопотенко.
Інгредієнти:
- 250 г пшона
- 1 середня морква
- 1 цибуля
- 200 г грибів шампіньйонів
- 20 г вершкового масла 82,5%
- 50 мл сухого вина
- 100 мл вершків будь-якої жирності
- сіль та перець до смаку
- 3 гілочки кропу для подачі
- 100-150 мл овочевого бульйону
Для овочевого бульйону:
- 1 середня морква
- 1 ріпчаста цибуля
- 100 г кореня селери
- 1 лавровий лист
- 2 горошини духмяного перцю
- 3 горошини чорного перцю
- сіль до смаку
- 2 л води
Покроковий рецепт приготування кулешу:
- Зваріть овочевий бульйон. Очистьте моркву та 100 г кореня селери, наріжте великими шматками. Цибулю очистьте та зробіть надрізи хрест навхрест. Овочі складіть у каструлю, залийте 2 л води, додайте прянощі: 2 горошини духмяного перцю, 3 горошини чорного перцю та лавровий лист. Варіть 60 хвилин на маленькому вогні. Посоліть до смаку. Після приготування виймайте овочі з бульйону та за бажанням процідіть його.
- Моркву та цибулю очистьте та наріжте дрібним кубиком. Гриби шампіньйони (200 г) промийте та теж наріжте дрібним кубиком.
- Пательню розігрійте з 20 г сала, перекладіть нарізані овочі та обсмажуйте до м'якості цибулі.
- Додайте до овочів 50 мл сухого вина та випаруйте його. Близько 5 хвилин.
- Пшоно (250 г) промийте в гарячій воді, пересипте до овочів. Періодично підливайте овочевий бульйон. Усього використавши 100-150 мл. Тушкуйте 15 хвилин на маленькому вогні до стану аль денте.
- Посоліть та поперчіть до смаку. Подавайте одразу до столу та прикрасьте подрібненими гілочками кропу чи іншою зеленню.
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