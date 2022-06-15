Клопотенко розповів, як приготувати козацький куліш: смачний рецепт з пшоном

Український популярний шеф-кухар Євген Клопотенко поділився у своїх соцмережах кулінарним секретом – як смачно зробити козацьку страву – куліш. Ви маєте це спробувати!

Українська кухня – неймовірна. Сьогодні на черзі – куліш, давня страва, яку їли ще козаки. Смачного!

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"Куліш – це народна українська страва, яку зазвичай готували для великої родини в казані, на відкритому вогні. Звідси походить ще одна назва страви – надвірна каша. Всі ми знаємо, що це страва козаків. Я трохи модернізував автентичну страву та зробив її легшою. Вам сподобається!", – прокоментував Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

250 г пшона

1 середня морква

1 цибуля

200 г грибів шампіньйонів

20 г вершкового масла 82,5%

50 мл сухого вина

100 мл вершків будь-якої жирності

сіль та перець до смаку

3 гілочки кропу для подачі

100-150 мл овочевого бульйону

Для овочевого бульйону:

1 середня морква

1 ріпчаста цибуля

100 г кореня селери

1 лавровий лист

2 горошини духмяного перцю

3 горошини чорного перцю

сіль до смаку

2 л води

Покроковий рецепт приготування кулешу: Зваріть овочевий бульйон. Очистьте моркву та 100 г кореня селери, наріжте великими шматками. Цибулю очистьте та зробіть надрізи хрест навхрест. Овочі складіть у каструлю, залийте 2 л води, додайте прянощі: 2 горошини духмяного перцю, 3 горошини чорного перцю та лавровий лист. Варіть 60 хвилин на маленькому вогні. Посоліть до смаку. Після приготування виймайте овочі з бульйону та за бажанням процідіть його. Моркву та цибулю очистьте та наріжте дрібним кубиком. Гриби шампіньйони (200 г) промийте та теж наріжте дрібним кубиком. Пательню розігрійте з 20 г сала, перекладіть нарізані овочі та обсмажуйте до м'якості цибулі. Додайте до овочів 50 мл сухого вина та випаруйте його. Близько 5 хвилин. Пшоно (250 г) промийте в гарячій воді, пересипте до овочів. Періодично підливайте овочевий бульйон. Усього використавши 100-150 мл. Тушкуйте 15 хвилин на маленькому вогні до стану аль денте. Посоліть та поперчіть до смаку. Подавайте одразу до столу та прикрасьте подрібненими гілочками кропу чи іншою зеленню.

Дивіться, як приготувати козацьку страву – куліш від Євгена Клопотенка:

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