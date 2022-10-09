"Просто обійняти": співак JULIK випустив нову пісню та кліп про найголовніше

"Просто обійняти" – нова пісня українського шоумена та співака Юліка, який вирішив кардинально змінити музичний напрямок та зовнішній стиль. Слухайте нову музичну прем'єру!

Музичну прем'єру артист підкріпив кліпом, який відзняв український кліпмейкер Володимир Шурубура.

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"Просто обійняти" – пісня про найголовніше почуття кожної людини – кохання. Коли людина закохана та має ту саму опору вона наділена чимось особливим. Магія між людьми – це той еліксир, який робить неможливе. Ключовий мотив пісні Юліка: "Для щастя досить просто обійняти".

За чималий проміжок часу ми всі зробили переоцінку цінностей, стали жити по-іншому. У кожного були свої плани та мрії. Війна та російська агресія перекреслила все, але забрати найкраще почуття вона не в змозі. Коли людина кохає та має свою другу половинку – вона щаслива. Щаслива за будь-яких умов. Пісня – це вираження внутрішнього стану, яке, мабуть, відчуває кожен. Хочу, щоб ніхто не втрачав своїх половинок, цінував їх ще більше", – коментує артист.

Образи для відеокліпу підібрала українська стилістка Олеся Беньо. У кліпі Юлік повстав у не звичному для себе образі. Саме ця відеоробота та пісня є своєрідним перезавантаженням співака.

Не важливо де, як та коли проявляти свої почуття. Проте, найголовніше чути голос рідної, твоєї людини. Достатньо лише почути "Привіт", і одразу усе стає на свої місця. Цінуйте, телефонуйте та зустрічайтесь частіше зі своїми половинками. Так легше жити та наближати нашу країну до перемоги", – розповів JULIK.

Слухати пісню JULIK – Просто обійняти:

Слова пісні JULIK – Просто обійняти:

Краще не питати

Якщо хочу міцно спати

Емоції б забрати

І в мить забути все

Як ти ?

Якже боляче гадати,

Не перестаю чекати,

Коли скінчиться це все?

Ми вважали що нам треба так багато,

А сьогодні тиша як найкраще свято,

Ми хотіли з неба всі зірки зірвати,

А для щастя досить просто обійняти.

Приспів

Нічого не потрібно крім твого «привіт»,

Не треба квіт, бо ти для мене цілий світ,

Нічого не потрібно тільки бути з тобою,

Будь-якою ціною.

2 куплет

Скоріше б це забути,

Тебе поруч відучити,

Почути декілька фраз,

Що заспокоять на раз.

Як ти, як..

Треба трішки почекати,

Час тримає ніби грати,

Всіх нас…

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