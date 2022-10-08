Нова українська музика: плейлист найкращих пісень за вересень

Нові пісні, які вийшли у вересні, пробирають до мурах, підіймають бойовий дух та надихають не зупинятись і вірити у світле майбутнє нашої України!

Після 24 лютого всі українські співаки та гурти створюють пісні, які просякнуті новою кривавою реальністю, яку принесли російські військові зі своїм вторгненням. Частина з них змушує виступати сльози на очах, частина додає віри і підіймає наш дух, але всі вони нагадують, що Україна ніколи не здасться та обов'язково переможе, пише Радіо MAXIMUM.

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У перший місяць осені з'явилось чимало новинок, які, на жаль, завжди асоціюватимуться з війною, але не дозволять нам забути про нашу боротьбу. Артем Пивоваров продовжує розкривати українську літературу по-новому у своїх колоритних дуетах з зірками у рамках проєкту "Твої вірші, мої ноти". У вересні він з Alyona Alyona переспівав поезію Куліша у композиції "Люлі-Люлі".

Піккардійська Терція, яка вже 30 років на сцені, в колаборації з SASHKA випустила атмосферний трек Baby. На цьому музичні дуети не закінчились, адже українською знову заспівав POSITIFF та Настя Балога в пісні "Додому". Українські виконавиці alyona alyona та Jerry Heil записали "Вітає віє" з польським музикантом Gedz. Акторка Анна Трінчер потішила спільним треком зі своїм нареченим "Тільки ти і я".

Перший трек з початку повномасштабної війни випустила і Тіна Кароль. Композиція отримала символічну назву "Вільні. Нескорені". Окремої уваги заслуговують потужні пісні від KOZAK SYSTEM "Як відгримить війна" та від DETACH "Лава".

Нова українська музика вересня 2022, слухай плейлист онлайн:

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Список треків:

Артем Пивоваров х alyona alyona – Люлі-Люлі Dima PROKOPOV – Колискова DIBROVA – Подзвони Піккардійська Терція feat. SASHKA – Baby Настя Балог & POSITIFF – Додому KOLA – Біля серця alyona alyona & Jerry Heil & Gedz – Viter viie Анна Трінчер & Voloshyn – Лише ти і я alyona alyona – Маріуполь. Хоробрі міста – Ukraїner KOZAK SYSTEM – Як відгримить війна ТІНА КАРОЛЬ – ВІЛЬНІ. НЕСКОРЕНІ BRYANGIN & ARKUSH – Таке вперше Оля Полякова – Все буде добре, Оля DETACH – ЛАВА Оля Цибульська feat. CHILIBI – Сьогодні // ПРЕМ'ЄРА КЛІПУ YATSUTA – Очі VARTI – Нехай горить MOROZOVA – Віра. Надія. Любов Саша Чемеров – Полями VLADIMIR DANTES – NOT A REFUGEE NK | НАСТЯ КАМЕНСЬКИХ – КРИШТАЛЬ

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