На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Нова українська музика: плейлист найкращих пісень за вересень
-
- 216
Нові пісні, які вийшли у вересні, пробирають до мурах, підіймають бойовий дух та надихають не зупинятись і вірити у світле майбутнє нашої України!
Після 24 лютого всі українські співаки та гурти створюють пісні, які просякнуті новою кривавою реальністю, яку принесли російські військові зі своїм вторгненням. Частина з них змушує виступати сльози на очах, частина додає віри і підіймає наш дух, але всі вони нагадують, що Україна ніколи не здасться та обов'язково переможе, пише Радіо MAXIMUM.
І ще: Vivienne Mort випустила пісню "Друже мій", щоб допомогти безпритульним тваринам
У перший місяць осені з'явилось чимало новинок, які, на жаль, завжди асоціюватимуться з війною, але не дозволять нам забути про нашу боротьбу. Артем Пивоваров продовжує розкривати українську літературу по-новому у своїх колоритних дуетах з зірками у рамках проєкту "Твої вірші, мої ноти". У вересні він з Alyona Alyona переспівав поезію Куліша у композиції "Люлі-Люлі".
Піккардійська Терція, яка вже 30 років на сцені, в колаборації з SASHKA випустила атмосферний трек Baby. На цьому музичні дуети не закінчились, адже українською знову заспівав POSITIFF та Настя Балога в пісні "Додому". Українські виконавиці alyona alyona та Jerry Heil записали "Вітає віє" з польським музикантом Gedz. Акторка Анна Трінчер потішила спільним треком зі своїм нареченим "Тільки ти і я".
Перший трек з початку повномасштабної війни випустила і Тіна Кароль. Композиція отримала символічну назву "Вільні. Нескорені". Окремої уваги заслуговують потужні пісні від KOZAK SYSTEM "Як відгримить війна" та від DETACH "Лава".
Нова українська музика вересня 2022, слухай плейлист онлайн:
Також зацінити плейлист можна за цим посиланням
Список треків:
- Артем Пивоваров х alyona alyona – Люлі-Люлі
- Dima PROKOPOV – Колискова
- DIBROVA – Подзвони
- Піккардійська Терція feat. SASHKA – Baby
- Настя Балог & POSITIFF – Додому
- KOLA – Біля серця
- alyona alyona & Jerry Heil & Gedz – Viter viie
- Анна Трінчер & Voloshyn – Лише ти і я
- alyona alyona – Маріуполь. Хоробрі міста – Ukraїner
- KOZAK SYSTEM – Як відгримить війна
- ТІНА КАРОЛЬ – ВІЛЬНІ. НЕСКОРЕНІ
- BRYANGIN & ARKUSH – Таке вперше
- Оля Полякова – Все буде добре, Оля
- DETACH – ЛАВА
- Оля Цибульська feat. CHILIBI – Сьогодні // ПРЕМ'ЄРА КЛІПУ
- YATSUTA – Очі
- VARTI – Нехай горить
- MOROZOVA – Віра. Надія. Любов
- Саша Чемеров – Полями
- VLADIMIR DANTES – NOT A REFUGEE
- NK | НАСТЯ КАМЕНСЬКИХ – КРИШТАЛЬ
Читайте також: "Леся": слухайте нову пісню KRUTЬ на слова поезії Лесі Українки
-
08:34Погода в Україні 9 жовтня: синоптик попередила про підступність бабиного літа
- 08 жовтня
-
21:519 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:45Ніколи не кажіть ці 5 слів: експерт розповіла, що може зіпсувати секс
-
19:43Нова українська музика: плейлист найкращих пісень за вересень
-
17:50Копія розкішної мами: дочка Беллуччі вразила своєю вродою у новій фотосесії
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
16:44Прості способи зміцнити імунітет восени, які доступні кожному
-
15:45До дня народження путіна: Естонія привітала Україну з вибухами на Кримському мосту
-
14:38Ці знаки Зодіаку не вміють спокійно розлучатись
-
13:42Кримський міст всьо: Укрпошта анонсувала нову марку – фото
-
12:26Цей день настав: реакція мережі на те, що горить Кримський міст
-
11:49Чому дверцята пральних машин роблять опуклими: блогерка розкрила таємницю
-
10:35Привітання з Днем ангела Сергія 2022: картинки і побажання на іменини
-
09:20Психолог назвав 12 питань, які дуже важливі для стосунків після 6 місяців
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
08:38Привітання з Днем юриста 2022: прикольні побажання і картинки на свято
- 07 жовтня
-
19:34Vivienne Mort випустила пісню "Друже мій", щоб допомогти безпритульним тваринам
-
18:29Як мотивувати себе тренуватися: 5 порад для кожного
-
17:33Бабине літо – не лише сонце: якою буде погода в Україні 8 та 9 жовтня
-
16:30Прості лайфхаки з сіллю, про які ви не знали
-
15:36На червоній площі пам'ятник Бандері: Сергій Лазановський випустив "Переможну пісню"
-
14:30Говори красиво: 10 українських слів, які збагатять ваш словниковий запас
-
13:318 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
12:31Прості способи позбутися осінньої хандри
-
11:33Jerry Heil випустила зворушливу пісню "Тато" про найріднішого
- 08 жовтня
-
19:43Нова українська музика: плейлист найкращих пісень за вересень
-
12:26Цей день настав: реакція мережі на те, що горить Кримський міст
- 07 жовтня
-
19:34Vivienne Mort випустила пісню "Друже мій", щоб допомогти безпритульним тваринам
-
15:36На червоній площі пам'ятник Бандері: Сергій Лазановський випустив "Переможну пісню"
-
11:33Jerry Heil випустила зворушливу пісню "Тато" про найріднішого
- 06 жовтня
-
18:48MamaRika випустила щемливий кліп на нову пісню "Щастя"
-
15:40"Багато хто змінив позицію на проукраїнську": Валентина про вплив війни на Лисичанськ
-
11:47"Плачу і радію": лідер "Юркеш" з передової розчулив розмовою з сином
- 05 жовтня
-
19:23CHEEV – "Мрієшся": мережу підкорює нова пісня від автора хіта "Гарно так"
-
15:25Сезон дощів та любові: ці знаки Зодіаку поринуть в кохання восени
-
11:31Відповідь Маску: у Києві біля розбитої техніки рф з'явилась "оновлена" Tesla
- 04 жовтня
-
19:21"Досі люблю": Max Barskih та Даша Суворова записали спільну пісню про Львів
-
15:25"Я почувався безпорадним і винним": Шевченко відверто написав про війну в Україні
-
11:39"Відчуваєш, що перебуваєш в окупації": Олександр про життя в Криму та суть росії
- 03 жовтня
-
18:52Історія гуцула: T.HUTSULS презентують свій третій сингл "Сум вівчара"
-
15:55Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 жовтня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:56Яким знакам Зодіаку сьогодні варто попросити вибачення за образи
- 02 жовтня
-
19:31Жити далі поволі: KHAYAT презентував кліп на нову пісню "Нехай"
-
15:33"Дударик" вирушив у черговий благодійний тур містами Європи
-
11:31Українська співачка SHADU випустила англомовний EP-альбом GRAVITY
- 01 жовтня
-
18:51"Стіни – це не безпека": Яна з Києва пояснила, чому не можна ігнорувати шанс на евакуацію
-
12:33Гороскоп на жовтень 2022: удача буде на боці цих трьох знаків Зодіаку
- 30 вересня
-
20:20Краще за секс: у мережі розповіли, що приносить задоволення на рівні з оргазмом
-
17:27Артем Пивоваров та Alyona Alyona випустили хіт "Люлі-Люлі" на вірш Куліша
-
13:21Дім – це не місто, а країна: історія Марини, яке переїхала з Києва в Івано-Франківськ