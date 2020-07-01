Джейсон з П'ятниці, 13-го розповів про важливість захисних масок

На жаль, маскового режиму по всьому світу дотримуються не всі. А влітку й поготів, адже дихати у спеку крізь маску не надто зручно та легко. Саме тому головний герой "П'ятниці, 13-го" нагадав про те, що захист носити життєво необхідно. На щастя, обійшлося цього разу без бензопили.

У Нью-Йорку зняли соціальну рекламу про важливість носіння захисних масок у період коронавірусу. Головним героєм відео став маніяк Джейсон Вурхіз з фільму "П'ятниця, 13-е". Персонаж розповів про складнощі свого життя в масці.

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Вурхіз розповів, що у нього немає суспільного життя – люди уникають Джейсона, не бажаючи прийняти його таким, яким він є насправді.

У самому відео нам показали кадри, на яких люди розбігаються в жаху, зустрівши персонажа у громадських місцях. Пізніше виявилося, що його боялися через те, що Джейсон не носив захисну маску, аби врятуватися від вірусу.

Я розумію, у мене не найкраща репутація, але під маскою я зовсім не страшний. У мене навіть кішка є. Носити маску може бути страшно. Не носити – може бути смертельно, – зазначив він.

Ми ж своєю чергою нагадуємо, що в Україні карантин ще не скасований (адаптивний триватиме до 31 липня), тож носити маски та дотримуватися соціальної дистанції все ще необхідно!

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