Батько вирішив розіграти сина, але щось пішло не так: відео

Стосунки між дітьми та батьками є доволі важкою темою, яку часто розбавляють різні веселі історії. Але інколи намагання батьків пожартувати над своїми нащадками обертається проти них. Так трапилось і з цим татусем!

На платформі Reddit користувач з ніком adamthotty поділився кумедним відео з пранком від батька, який провалився. За короткий час допис зібрав понад 55 тисяч переглядів та більше як 600 коментарів.

І ще: У Стамбулі біля мечеті помітили дельфінів: відеофакт

А все тому, що татусь вирішив пожартувати над сином: він взяв 50 доларів та поставив на них пляшку з водою. Умова отримання грошей доволі проста: дістати купюру, не торкаючись пляшки. Однак юнак все ж обхитрив батька завдяки кмітливості. Як - дивіться далі:

Читайте також: Сумний бульдог на карантині став зіркою мережі