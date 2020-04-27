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Батько вирішив розіграти сина, але щось пішло не так: відео

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Пранк з грошима не вдався - фото 1
Пранк з грошима не вдався

Стосунки між дітьми та батьками є доволі важкою темою, яку часто розбавляють різні веселі історії. Але інколи намагання батьків пожартувати над своїми нащадками обертається проти них. Так трапилось і з цим татусем!

На платформі Reddit користувач з ніком adamthotty поділився кумедним відео з пранком від батька, який провалився. За короткий час допис зібрав понад 55 тисяч переглядів та більше як 600 коментарів.

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А все тому, що татусь вирішив пожартувати над сином: він взяв 50 доларів та поставив на них пляшку з водою. Умова отримання грошей доволі проста: дістати купюру, не торкаючись пляшки. Однак юнак все ж обхитрив батька завдяки кмітливості. Як - дивіться далі:

Got played by his own kid from r/WatchPeopleDieInside

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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