Чоткий Паца випустив кумедну пародію про карантин: зацініть відео

Українські блогери з YouТube-каналу "Чоткий Паца" представили нову пародію на хіт Niletto – "Любимка". Кумедне відео вони присвятили всім, хто дотримується правил самоізоляції. Зацініть!

За словами героя відео, а також автора тексту та режисера Кості Клепки, нова пародія далась дуже важко. "Унаслідок карантину довелось повністю переписати вже готовий сценарій (спочатку пародія була зовсім про інше, але карантин змінив наші плани). Плюс неймовірно важкий монтаж. Режисери монтажу в 4 руки день і ніч протягом двох тижнів створювали цю картинку. Я вам більше скажу, у кліпі є двосекундний кадр, який складається з 50 доріжок і робився понад 12 годин!", – наголошує блогер.

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Уся наша команда вклала душу в цю пародію, яка, крім розважального, несе багато актуальних повчальних меседжів і, сподіваємось, хоча б кілька з вас задумались над ними й стали більш відповідально ставитися до свого здоров'я, – звертається блогер каналу "Чоткий Паца" до глядачів.

Зацініть і ви смішну, але водночас повчальну пародію українською мовою.

Дивитися онлайн пародію Чоткого Паци:

Текст і слова пародії на пісню "Любимка"

Я просто трачу свій час

На аптеки у пошуках маски

– Є маски? – Нема в нас.

Та креатив наш не згас.

Як тобі таке, Ілоне Маск?

Сопля із носа біжить

Як тепер далі жить

Файний лікар сказав,

Це звичайний нежить.

Папір для туалету

Поміж гречки пакетів

Поміж нами кілометри,

Поміж нами 2 метри.

З вірусом на тет-а-тет

Бореться наша планета

Але безперечним є факт:

Все в твоїх руках!

Де ж ти є, антисептик?

Я оптиміст, а не скептик.

В країні наше один,

В країні ввели карантин!

Як щось на вулиці взяв

То не сунь ти пальця до лиця

Обіцяй!

СOVID тебе омине,

Ти лише пам'ятай головне:

Приспів:

Руки з милом мий

Щоб той вірус пропав

І не-не-не-не-не виходь, будь ласка,

Друже зайвий раз з будинку.

Потрать з користю тайм,

А не лише в Dota грай,

Працюй, навчайся онлайн.

Руки з милом мий

Щоб той вірус пропав,

І па-пам'ятаєш вивчить ти давно хотів

Англійську!

А взагалі на крайняк

Перечитай Кобзаря

Не витрачай часу зря!

І плюси також є, що закриті кафе

Скайп-свіданка тепер зберігає лаве

Ну і навіть якщо твій закрит барбершоп

Вдома завжди є батя, підстриже під горшок.

Шооок!

Приспів.

Ех-ех, від скуки плачу-плачу,

Неначе та Ярославна.

А ще п'ю чай гарячий

З липою!

Приспів.

Ще одна карантинна пародія з'явилась на новому додатковому каналі блогерів "Йой":

Також "Чоткий Паца" долучився до благодійного проєкту #даруйповітря, мета якого зібрати гроші на 24 апарати штучної вентиляції легень для кожної області України та врятувати життя важкохворих на COVID-19. Допомагайте і ви!

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