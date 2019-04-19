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Так можна приготувати будь-яке м'ясо: простий рецепт у мультиварці

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Як приготувати м'ясо у цибульному соусі - фото 1
Як приготувати м'ясо у цибульному соусі / 13food

Дуже простий і приголомшливо смачний рецепт м'яса. Всі полюблять цю страву. Навіть ті, хто не їсть цибулю, будуть в захваті від цієї страви.

Рецепт яловичини у цибульному соусі

Продукти:

  • Яловичина (будь-яке м'ясо) 1 кг
  • Цибуля 5-6 шт.
  • Лавровий лист 1 шт.
  • Перець чорний
  • Сіль

Як приготувати м'ясо у цибульному соусі:

  1. Цибулю нарізати півкільцями, м'ясо на невеликі шматочки. Укладаємо в чашу мультиварки спочатку цибулю, потім м'ясо шарами. М'ясо солимо і додаємо спеції (можна тільки перець).
  2. Вмикаємо режим "тушкування" і готуємо 1 годину. Потім перемішуємо, додаємо лавровий лист і ставимо на "тушкування" ще на годину, тільки температуру зменшуємо.
  3. Виходить ніжне м'ясо в приголомшливо пікантному і ароматному соусі. Неймовірно смачно з будь-яким гарніром!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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