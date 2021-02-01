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Простий рецепт сирника нашвидкуруч: відеоінструкція
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Якщо вам терміново потрібно приготувати якийсь смаколик для прийому гостей, то цей простий рецепт сирника стане вам у пригоді.
Інгредієнти
- 140 г вершкового масла;
- 380 г цукру або цукрової пудри;
- 5 яєць;
- 300 г борошна;
- 2 ч. ложки розпушувача;
- 1 кг сиру;
- 2. ч. ложки лимонного соку;
- 750 мл молока;
- 2 пакетики пудингу.
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Спосіб приготування
- У чашці збиваємо 2 яйця, додаємо 140 г цукру або цукрової пудри і перемішуємо. Потім додаємо розм'якшене вершкове масло і ще раз перемішуємо.
- У борошно додаємо розпушувач, перемішуємо і висипаємо в яєчну суміш. Все добре ще раз перемішуємо і викладаємо на стіл. Тісто збираємо в кулю.
- Беремо деко і застилаємо пергаментним папером. Кладемо на нього тісто і розподіляємо, формуючи невеликі бортики.
- Готуємо начинку. У чашку кладемо сир, додаємо 3 яйця, цукор, лимонний сік, молоко і пудинг. Всі інгредієнти збиваємо блендером. Готову масу виливаємо зверху на тісто.
- Ставимо пиріг у духовку, розігріту до 180 градусів. Запікаємо 30-40 хвилин.
Готовому пирогу даємо охолонути, а потім нарізаємо на шматочки і подаємо до столу.
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Джерело: youtube
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