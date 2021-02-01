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Простий рецепт сирника нашвидкуруч: відеоінструкція

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Рецепт пирога-сирника - фото 1
Рецепт пирога-сирника / delo-vcusa

Якщо вам терміново потрібно приготувати якийсь смаколик для прийому гостей, то цей простий рецепт сирника стане вам у пригоді.

Інгредієнти

  • 140 г вершкового масла;
  • 380 г цукру або цукрової пудри;
  • 5 яєць;
  • 300 г борошна;
  • 2 ч. ложки розпушувача;
  • 1 кг сиру;
  • 2. ч. ложки лимонного соку;
  • 750 мл молока;
  • 2 пакетики пудингу.

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Простий рецепт сирника нашвидкуруч: відеоінструкція - фото 445714

Спосіб приготування

  1. У чашці збиваємо 2 яйця, додаємо 140 г цукру або цукрової пудри і перемішуємо. Потім додаємо розм'якшене вершкове масло і ще раз перемішуємо.
  2. У борошно додаємо розпушувач, перемішуємо і висипаємо в яєчну суміш. Все добре ще раз перемішуємо і викладаємо на стіл. Тісто збираємо в кулю.
  3. Беремо деко і застилаємо пергаментним папером. Кладемо на нього тісто і розподіляємо, формуючи невеликі бортики.
  4. Готуємо начинку. У чашку кладемо сир, додаємо 3 яйця, цукор, лимонний сік, молоко і пудинг. Всі інгредієнти збиваємо блендером. Готову масу виливаємо зверху на тісто.
  5. Ставимо пиріг у духовку, розігріту до 180 градусів. Запікаємо 30-40 хвилин.

Готовому пирогу даємо охолонути, а потім нарізаємо на шматочки і подаємо до столу.

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Джерело: youtube
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