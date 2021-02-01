Простий рецепт сирника нашвидкуруч: відеоінструкція

Якщо вам терміново потрібно приготувати якийсь смаколик для прийому гостей, то цей простий рецепт сирника стане вам у пригоді.

Інгредієнти

140 г вершкового масла;

380 г цукру або цукрової пудри;

5 яєць;

300 г борошна;

2 ч. ложки розпушувача;

1 кг сиру;

2. ч. ложки лимонного соку;

750 мл молока;

2 пакетики пудингу.

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Спосіб приготування

У чашці збиваємо 2 яйця, додаємо 140 г цукру або цукрової пудри і перемішуємо. Потім додаємо розм'якшене вершкове масло і ще раз перемішуємо. У борошно додаємо розпушувач, перемішуємо і висипаємо в яєчну суміш. Все добре ще раз перемішуємо і викладаємо на стіл. Тісто збираємо в кулю. Беремо деко і застилаємо пергаментним папером. Кладемо на нього тісто і розподіляємо, формуючи невеликі бортики. Готуємо начинку. У чашку кладемо сир, додаємо 3 яйця, цукор, лимонний сік, молоко і пудинг. Всі інгредієнти збиваємо блендером. Готову масу виливаємо зверху на тісто. Ставимо пиріг у духовку, розігріту до 180 градусів. Запікаємо 30-40 хвилин.

Готовому пирогу даємо охолонути, а потім нарізаємо на шматочки і подаємо до столу.

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