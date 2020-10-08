Простий рецепт морквяних маффінів з фото

Морква входить до складу багатьох рецептів. З нею готують перші, м'ясні і рибні страви, всілякі салати і роблять з неї сік. З моркви виходять дуже смачні і корисні пироги, оладки, кекси, і звичайно, маффіни.

Нам знадобиться: яйця 2 шт., сіль 1 щіпка, морква 2 шт., борошно 220 г, цукор 150 г, олія соняшникова 0,5 ск., кориця за смаком, сода (погашена) 1,5 ч. л.

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Як приготувати смачні маффіни:

Включаємо для розігріву духовку на 190°. Очищаємо моркву і натираємо її на дрібній стороні терки. Яйця поділяємо на білки і жовтки. Жовтки кладемо в ємність з морквою і мішаємо. В іншій посудині в білки додаємо дрібку солі і збиваємо за допомогою міксера або блендера в щільну піну. Борошно змішуємо з цукром. Якщо будете використовувати розпушувач, то його теж додаємо в борошно. В ємність з морквою ллємо олію, погашену соду і сиплемо трохи кориці. Перемішуємо. Можна додати трохи тертого імбиру або його порошку. Беремо ложку або лопаточку і викладаємо в збиті білки. Акуратно перемішуємо. Так само плавно перемішуючи, вводимо суху суміш. Дістаємо паперові або силіконові формочки і розставляємо їх на деко. Наповнюємо кожну на третину морквяним тістом. Ставимо деко в духовку на середнє положення і випікаємо приблизно 25 мінут. Повторюємо таку процедуру, поки не закінчиться тісто. Дістаємо готові і рум'яні мафіни і присипаємо за допомогою маленького сита цукровою пудрою. Смачного!

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