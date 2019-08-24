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Простий і смачний спосіб продовжити молодість
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Секрет тривалої молодості значно простіший, аніж вважає чимало людей. Достатньо регулярно вживати цей продукт, щоб надовго забути про старіння.
Медики розповіли, що потрібно їсти для того, щоб виглядати молодо. Звісно ж, лише один продукт не здатен кардинально змінити ситуацію, але він може приємно здивувати своїм результатом. Йдеться саме про зелень. Різноманітні трави позитивно впливають на організм, адже багаті на мінерали та вітаміни.
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До того ж, зелень не містить жирів, є низькокалорійною та покращує стан шкіри. За словами фахівців, навіть один пучок зелені щодня дозволяє підтримувати рівень корисних елементів. Можна комбінувати різну зелень, а не поповнювати всі страви лише кропом чи петрушкою.
Варто також пам'ятати, що найкорисніша зелень саме у свіжому виглядів, адже термічна обробка позбавляє її багатьох властивостей. А в холодну пору року можна обирати сушену та заморожену зелень, яка хоч і має менше вітамінів, однак все одно необхідна організму для нормальної роботи та свіжого вигляду.
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