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Як часто потрібно провітрювати домівку: відповідь учених
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Китайські науковці розповіли, скільки разів на день варто провітрювати квартиру, і це варто знати кожному. Спойлер: одного разу точно буде мало.
Працівники Пекінського центру контролю і профілактики захворювань розповіли, як правильно провітрювати приміщення. Це справді важлива звичка, яка допоможе покращити самопочуття не лише у період пандемії.
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За словами дослідників, щодня на провітрювання варто виділяти 20-30 хвилин, а оптимальна кілька разів – 4. Варто відчиняти вікна одразу після ранкового підйому, адже за ніч рівень кисню у спальні зменшується. Це має стати хорошою звичкою, яка також дозволить швидше збадьоритись.
Упродовж дня потрібно провітрювати приміщення під час та після приготування їжі. До слова, під час невеликого дощу, сильного вітру чи смогу експерти не рекомендують захоплюватись провітрюванням домівки.
Також обов'язково провітрювати помешкання і ввечері, щоб покращити якістю сну та пришвидшити процес засинання.
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