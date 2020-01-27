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Ці звички не найкращим чином впливають на красу і здоров'я

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Краса - фото 1
Краса / 4u.ge

Деякі звички псують здоров'я та негативно впливають на красу. Наприклад, якщо постійно витирати обличчя рушником – шкіра зіпсується.

Щоб уникнути негативного впливу на організм – слід позбутися цих звичок.

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Витирати обличчя рушником. Витирати розпарену шкіру обличчя махровим рушником – це не найкраща ідея, так ви ризикуєте завдати шкірі мікротравми і заробити передчасні зморшки. Замініть махровий рушник на вафельний, а ще краще – на паперові серветки.

Мити посуд губкою. Мокра губка – чудове середовище для розмноження бактерій. Найкращим рішенням буде замінити поролонові губки на мочалку з натурального джуту.

Замотувати волосся в рушник після душу. Тривале носіння рушнику на голові створює ефект сауни, виділяється більше сала, шкіра стає жирною, волосся швидше брудниться, а кінчики січуться. Замість рушника краще використовувати звичайну бавовняну футболку.

Ці звички не найкращим чином впливають на красу і здоров'я - фото 382425

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Джерело: 4u.ge
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