Ці звички не найкращим чином впливають на красу і здоров'я

Деякі звички псують здоров'я та негативно впливають на красу. Наприклад, якщо постійно витирати обличчя рушником – шкіра зіпсується.

Щоб уникнути негативного впливу на організм – слід позбутися цих звичок.

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Витирати обличчя рушником. Витирати розпарену шкіру обличчя махровим рушником – це не найкраща ідея, так ви ризикуєте завдати шкірі мікротравми і заробити передчасні зморшки. Замініть махровий рушник на вафельний, а ще краще – на паперові серветки.

Мити посуд губкою. Мокра губка – чудове середовище для розмноження бактерій. Найкращим рішенням буде замінити поролонові губки на мочалку з натурального джуту.

Замотувати волосся в рушник після душу. Тривале носіння рушнику на голові створює ефект сауни, виділяється більше сала, шкіра стає жирною, волосся швидше брудниться, а кінчики січуться. Замість рушника краще використовувати звичайну бавовняну футболку.

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