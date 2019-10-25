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Прості способи різко "покращати" і посвіжішати

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Бадьорість - фото 1
Бадьорість / brainyquote

Звичних для багатьох набряків вранці нескладно позбутися, якщо вони не є наслідком якихось серйозних захворювань, вважають фахівці.

За словами дієтологів вивести зайву рідину з організму допоможуть розвантажувальні дні. Для цього можна використовувати кефір, сир або вівсянку – один з трьох продуктів.

І ще: Одна важлива річ, яку варто робити у душі

Якщо це кефір, то продукту низької жирності вам знадобиться 1,5 літра. Якщо сир, то його треба 400 грамів. Геркулес покладіть на дві години у гарячу воду, але не в окріп. За добу можна з'їсти максимум 400 грамів крупи в сухому вигляді.

Крім того, фахівці порадили в боротьбі з набряками замість кави і звичайного чаю вранці пити ромашковий чай. "Двадцять грамів сухих квіток ромашки потрібно залити склянкою окропу і почекати 15 хвилин. Серед інших корисних продуктів проти набряків можна виділити фрукти і овочі: гречку, шипшину, висівки, цибулю, капусту і селеру", – порадили дієтологи.

Бадьорий ранок - фото 363867
Бадьорий ранок

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Джерело: brainyquote
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