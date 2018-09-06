Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання

Прості способи прискорити ріст волосся

  • 30
Регулярний масаж голови підсилює кровопостачання шкіри - фото 1
Регулярний масаж голови підсилює кровопостачання шкіри / cosmo

Головний секрет пишного волосся – регулярний і правильний догляд.

Іноді наше волосся стає слабким, рідким і, здається, сповільнюються в рості. Це свідчить про те, що ви неправильно доглядаєте за ними. Що ж потрібно робити?

І ще: Маша Єфросиніна показала, як виглядає без макіяжу

Правильно харчуватися. Для того, щоб нормалізувати ріст волосся, у вашому раціоні в достатній кількості повинні бути присутніми білки, залізо, цинк, селен, Омега-3 жирні кислоти і вітаміни А і групи В. Харчування має бути максимально різноманітним і якісним.

Робити масаж. Регулярний масаж голови підсилює кровопостачання шкіри і волосяних цибулин. Потрібно нахилити голову вперед і дрібними круговими рухами помасажувати голову кінчиками пальців протягом 3-5 хвилин. Попередньо на пальці можна нанести кілька крапель розмаринової олії.

Не перегрівати волосся. Відомо, що не тільки ультрафіолетові промені впливають на ріст волосся, але і часте використання фена, праски, плойки. Волосся стає сухим і ламким, як солома. Бажано сушити голову після водних процедур, не застосовуючи нагрівальні прилади.

Читайте також: Квіткова естетика від фотографа Лізи Бріанд: заворожуючі кадри

Джерело: cosmo
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на морі: чому варто поїхати на Крит
  • 15:17, 04 вересня
  • 440
Як сушити гриби в домашніх умовах: поради та огляд електросушок
  • 12:00, 04 вересня
  • 251
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 482550
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Здоров'я