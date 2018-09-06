Прості способи прискорити ріст волосся

Головний секрет пишного волосся – регулярний і правильний догляд.

Іноді наше волосся стає слабким, рідким і, здається, сповільнюються в рості. Це свідчить про те, що ви неправильно доглядаєте за ними. Що ж потрібно робити?

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Правильно харчуватися. Для того, щоб нормалізувати ріст волосся, у вашому раціоні в достатній кількості повинні бути присутніми білки, залізо, цинк, селен, Омега-3 жирні кислоти і вітаміни А і групи В. Харчування має бути максимально різноманітним і якісним.

Робити масаж. Регулярний масаж голови підсилює кровопостачання шкіри і волосяних цибулин. Потрібно нахилити голову вперед і дрібними круговими рухами помасажувати голову кінчиками пальців протягом 3-5 хвилин. Попередньо на пальці можна нанести кілька крапель розмаринової олії.

Не перегрівати волосся. Відомо, що не тільки ультрафіолетові промені впливають на ріст волосся, але і часте використання фена, праски, плойки. Волосся стає сухим і ламким, як солома. Бажано сушити голову після водних процедур, не застосовуючи нагрівальні прилади.

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