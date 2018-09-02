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1 вересня Музика Привітання

Квіткова естетика від фотографа Лізи Бріанд: заворожуючі кадри

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Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд - фото 1
Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд / instagram.com/briandphoto

Талановита фотограф-самоучка Ліза Бріанд робить атмосферні знімки квітів, які зачаровують!

Знайомтесь, Ліза Бріанд (Lisa Briand) – ретушер та фотограф з Філадельфії, яка обожнює робити макро та зосереджувати увагу саме на природі. Жінка створює особливі кадри квітів великим планом.

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"Я почала фотографувати ще у середній школі, коли мій брат придбав для мене мою першу дзеркальну камеру. Я обожнювала проводити час у темній кімнати та ділитись історіями через фото. Насправді я не досліджувала незліченні можливості цифрових фото та редагування поки 6 років тому у мене не народився син. Я люблю створювати мистецтво з красивих деталей у моєму оточенні", – ділиться Ліза.

Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд - фото 273556
Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд / instagram.com/briandphoto
Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд - фото 273555
Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд / instagram.com/briandphoto
Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд - фото 273543
Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд / instagram.com/briandphoto
Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд - фото 273544
Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд / instagram.com/briandphoto
Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд - фото 273545
Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд / instagram.com/briandphoto
Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд - фото 273546
Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд / instagram.com/briandphoto
Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд - фото 273547
Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд / instagram.com/briandphoto
Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд - фото 273548
Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд / instagram.com/briandphoto
Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд - фото 273549
Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд / instagram.com/briandphoto
Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд - фото 273550
Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд / instagram.com/briandphoto
Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд - фото 273551
Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд / instagram.com/briandphoto
Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд - фото 273552
Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд / instagram.com/briandphoto
Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд - фото 273553
Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд / instagram.com/briandphoto
Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд - фото 273554
Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд / instagram.com/briandphoto

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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