Квіткова естетика від фотографа Лізи Бріанд: заворожуючі кадри

Талановита фотограф-самоучка Ліза Бріанд робить атмосферні знімки квітів, які зачаровують!

Знайомтесь, Ліза Бріанд (Lisa Briand) – ретушер та фотограф з Філадельфії, яка обожнює робити макро та зосереджувати увагу саме на природі. Жінка створює особливі кадри квітів великим планом.

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"Я почала фотографувати ще у середній школі, коли мій брат придбав для мене мою першу дзеркальну камеру. Я обожнювала проводити час у темній кімнати та ділитись історіями через фото. Насправді я не досліджувала незліченні можливості цифрових фото та редагування поки 6 років тому у мене не народився син. Я люблю створювати мистецтво з красивих деталей у моєму оточенні", – ділиться Ліза.

Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд / instagram.com/briandphoto

Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд / instagram.com/briandphoto

Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд / instagram.com/briandphoto

Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд / instagram.com/briandphoto

Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд / instagram.com/briandphoto

Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд / instagram.com/briandphoto

Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд / instagram.com/briandphoto

Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд / instagram.com/briandphoto

Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд / instagram.com/briandphoto

Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд / instagram.com/briandphoto

Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд / instagram.com/briandphoto

Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд / instagram.com/briandphoto

Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд / instagram.com/briandphoto

Квіти в об'єктиві Лізи Бріанд / instagram.com/briandphoto

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