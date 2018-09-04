Маша Єфросиніна показала, як виглядає без макіяжу

Артистка Маша Єфросиніна без макіяжу розповіла, наскільки для неї важливий масаж.

Відома українська телеведуча і блогер Маша Єфросиніна дуже активно веде свій аккаунт Instagram і канал на Youtube. Знаменитість бере участь у популярному шоу "Танці з зірками", де у неї з'явилося безліч фанатів.

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Нещодавно артистка без макіяжу розповіла, як для неї важливий масаж, а потім зазначила, що раніше він був релаксом, а тепер став випробуванням.

Фолловери почали коментувати побачене: "Ви красива жінка, за будь-яких обставин!", "Маша ви красуня, навіть в такому стані", "Машенька, Ви красуня і сильна духом жінка, я Вас хочу підтримати! Молодчиночка", "Тримайся боєць!", "Справжня, а це найважливіше!".

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 4 Вер 2018 р. о 12:41 PDT

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