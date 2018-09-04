Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Танці з зірками Музика Привітання

Маша Єфросиніна показала, як виглядає без макіяжу

  • 23
Наразі Маша бере участь у популярному шоу "Танці з зірками" - фото 1
Наразі Маша бере участь у популярному шоу "Танці з зірками" / instagram

Артистка Маша Єфросиніна без макіяжу розповіла, наскільки для неї важливий масаж.

Відома українська телеведуча і блогер Маша Єфросиніна дуже активно веде свій аккаунт Instagram і канал на Youtube. Знаменитість бере участь у популярному шоу "Танці з зірками", де у неї з'явилося безліч фанатів.

І ще: Танці з зірками 2 випуск онлайн – відео виступів всіх учасників

Нещодавно артистка без макіяжу розповіла, як для неї важливий масаж, а потім зазначила, що раніше він був релаксом, а тепер став випробуванням.

Фолловери почали коментувати побачене: "Ви красива жінка, за будь-яких обставин!", "Маша ви красуня, навіть в такому стані", "Машенька, Ви красуня і сильна духом жінка, я Вас хочу підтримати! Молодчиночка", "Тримайся боєць!", "Справжня, а це найважливіше!".

Читайте також: Маша Єфросиніна показала кумедне сімейне фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 9 серію
  • 23:13, 03 вересня
  • 1162
Зірковий перший дзвоник: зворушений Сергій Притула та маленька Катя Осадча
  • 12:00, 02 вересня
  • 1446
Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 17:00, 30 серпня
  • 2303
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Культура